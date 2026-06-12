El Mundial de Fútbol 2026 continúa con uno de los partidos más atractivos de la primera jornada. Brasil, cinco veces campeón del mundo, inicia su camino en la Copa del Mundo enfrentando a una siempre competitiva Marruecos, selección que llega impulsada por el histórico cuarto puesto conseguido en Catar 2022 y que aspira a volver a ser protagonista en el escenario más importante del fútbol internacional.

El encuentro se disputará este sábado 13 de junio en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), donde la Canarinha buscará dar el primer paso hacia el título bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Con figuras como Neymar, Vinícius Júnior y Raphinha frente a talentos marroquíes como Achraf Hakimi y Sofyan Amrabat, el duelo promete ser uno de los más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos en Estados Unidos?

Brasil y Marruecos se enfrentarán este sábado 13 de junio de 2026 por la primera fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido comenzará a las 6:00 p.m. en la costa Este de Estados Unidos.

Horarios en Estados Unidos

Nueva York (ET): 6:00 p.m.

Florida (ET): 6:00 p.m.

Texas (CT): 5:00 p.m.

California (PT): 3:00 p.m.

Los Ángeles (PT): 3:00 p.m.

San Francisco (PT): 3:00 p.m.

Houston (CT): 5:00 p.m.

Dallas (CT): 5:00 p.m.

Miami (ET): 6:00 p.m.

¿Qué canal transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro mediante las señales oficiales de FOX y FS1, que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026 en inglés. Asimismo, diversas plataformas de streaming incluirán la señal para ver el partido desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.

Canales y plataformas para ver el partido

FOX

FS1

Fubo

FOX Sports App

Servicios de streaming compatibles con FOX Sports

¿Cómo ver Brasil vs. Marruecos ONLINE?

Quienes prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante plataformas autorizadas que incluyan las señales oficiales del Mundial 2026. Muchas de estas opciones permiten acceder desde múltiples dispositivos y ofrecen transmisiones en alta definición.

Opciones de streaming

Fubo

FOX Sports App

FOX One (según disponibilidad)

Aplicaciones de TV de pago participantes

¿Dónde se juega el Brasil vs. Marruecos?

El partido tendrá lugar en el New York New Jersey Stadium, conocido mundialmente como MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Este escenario será una de las sedes principales de la Copa Mundial FIFA 2026 y albergará varios encuentros de gran importancia durante el torneo.

Brasil parte como uno de los grandes favoritos para conquistar el Mundial 2026, pero Marruecos ya demostró en ediciones recientes que puede competir de igual a igual ante cualquier potencia. Por ello, el choque entre sudamericanos y africanos promete emociones desde el primer minuto y podría marcar el rumbo del Grupo C.