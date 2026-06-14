Ecuador comienza su camino hacia el Mundial 2026 con un debut de alto voltaje ante Costa de Marfil, el viernes 14 de junio, a las 18:00 (hora de Ecuador), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. La Tri disputará su quinto Mundial absoluto y si te encuentras en cualquier lugar de Estados Unidos, podrás seguir la transmisión del partido en vivo y en directo en inglés por FOX (FOX/FS1) y en español por Telemundo/Universo, con streaming principal en Peacock. A continuación, te comparto todos los canales y señal online disponibles para seguir la cobertura completa del partido desde cualquier plataforma digital.
La selección de Costa de Marfil, dirigida por el joven técnico Emerse Faé, llega a 2026 respaldada por una generación de futbolistas que ya compite al máximo nivel europeo, con pilares como el mediocentro Diadié Samassékou, el todocampista Franck Kessié y el prometedor zaguero Ousmane Diomandé. Por su parte, la selección de Ecuador, ahora bajo la conducción del argentino Sebastián Beccacece, se presenta como una de las candidatas a revelación gracias a una base de jugadores ya contrastados en Europa y en las principales ligas sudamericanas, entre los que destacan el defensor Piero Hincapié, el central William Pacho y el mediocentro Moisés Caicedo.
Qué canal transmite Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online
En Estados Unidos, el Costa de Marfil vs. Ecuador del domingo 14 de junio de 2026 (Grupo E) se verá en inglés por la familia FOX (FOX/FS1) y en español por Telemundo/Universo, con streaming principal en Peacock y en las apps de los operadores. A continuación, conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles por estado.
|Tipo / idioma
|Canal / plataforma principal en EE. UU.
|Cómo se ve en cualquier estado (ejemplo de uso)
|Aplica para qué estados
|TV abierta / cable (inglés)
|FOX o FS1 (Fox Sports 1) – derechos en inglés del Mundial 2026 en EE. UU.
|Si en tu estado FOX/FS1 está en la TV abierta o en el paquete básico de cable/satélite, solo vas a la guía de canales y pones FOX o FS1 a las 18:00 ET para ver Costa de Marfil vs. Ecuador.
|Todos los estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, etc. (la señal se distribuye nacionalmente; cambia el número de canal según operador local).
|TV cable / satélite (inglés)
|FOX / FS1 vía Xfinity, Spectrum, Cox, DirecTV, Dish, etc.
|En cada estado, estos operadores ubican FOX y FS1 en diales propios (por ejemplo, FS1 en el 219 de DirecTV), pero siempre con cobertura nacional del Mundial.
|Todos los estados donde opere cada proveedor (por ejemplo, DirecTV y Dish son nacionales; Xfinity es muy fuerte en la Costa Este y Medio Oeste).
|TV abierta / cable (español)
|Telemundo (señal local) – difusor principal del Mundial 2026 en español.
|En cada estado tienes una afiliada Telemundo (ej.: WNJU en NY/NJ, WSCV en Florida). Pones Telemundo local a la hora del partido y ves el juego en español.
|Todos los estados con estación Telemundo: alta presencia en California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Nevada, Arizona, etc.
|Cable (español)
|Universo – canal de NBCUniversal en español.
|Si tu plan de cable/satélite incluye Universo en el paquete “Latino”, buscas el canal en la guía (número cambia por operador/estado) y sintonizas a las 18:00 ET para ver Costa de Marfil vs. Ecuador en español.
|Todos los estados donde tu operador ofrezca Universo dentro de paquetes latinos (por ejemplo, Fios, Xfinity, Spectrum, DirecTV, Dish).
|Streaming oficial (español)
|Peacock – app oficial de NBCUniversal para el Mundial en español.
|En cualquier estado de EE. UU., abres Peacock en Smart TV, móvil o web, vas a la sección Copa Mundial 2026 y eliges el partido Costa de Marfil vs. Ecuador; verás la transmisión en español (audio Telemundo/Universo).
|Todos los estados de EE. UU. (la restricción es territorial, no por estado).
|Streaming con canales lineales
|Fubo (planes con FOX, FS1, Telemundo y Universo).
|Contratas Fubo en EE. UU., entras a la guía de canales y puedes ver el partido por FOX/FS1 (inglés) o por Telemundo/Universo (español) según el paquete que tengas.
|Todos los estados donde Fubo está disponible (servicio OTT nacional).
|Streaming con canales lineales
|Sling TV – paquetes que incluyen FOX/FS1 y algunos latinos con Universo.
|Desde cualquier estado, con Sling Latino o combo adecuado, entras a la app y ves FOX/FS1 o Universo en vivo a la hora del partido.
|Todos los estados donde Sling opera (OTT nacional).
|Streaming de operadores
|Apps de Xfinity Stream, Spectrum TV, DirecTV Stream, Dish Anywhere, etc.
|Si el plan de tu hogar en cualquier estado incluye FOX/FS1, Telemundo y/o Universo, puedes ver el partido en sus apps como “TV en vivo” usando tus credenciales.
|Aplica en todos los estados donde esos operadores ofrecen servicio de TV.
Datos claves del partido Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO
- Partido: Costa de Marfil vs. Ecuador, fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo E).
- Fecha: domingo 14 de junio de 2026.
- Sede: Estadio de Filadelfia / Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.
- Hora local: 18:00 hora del Este de EE. UU. (18:00 ET / 23:00 UTC)