Ecuador comienza su camino hacia el Mundial 2026 con un debut de alto voltaje ante Costa de Marfil, el viernes 14 de junio, a las 18:00 (hora de Ecuador), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia . La Tri disputará su quinto Mundial absoluto y si te encuentras en cualquier lugar de Estados Unidos, podrás seguir la transmisión del partido en vivo y en directo en inglés por FOX (FOX/FS1) y en español por Telemundo/Universo, con streaming principal en Peacock. A continuación, te comparto todos los canales y señal online disponibles para seguir la cobertura completa del partido desde cualquier plataforma digital.

La selección de Costa de Marfil, dirigida por el joven técnico Emerse Faé, llega a 2026 respaldada por una generación de futbolistas que ya compite al máximo nivel europeo, con pilares como el mediocentro Diadié Samassékou, el todocampista Franck Kessié y el prometedor zaguero Ousmane Diomandé. Por su parte, la selección de Ecuador, ahora bajo la conducción del argentino Sebastián Beccacece, se presenta como una de las candidatas a revelación gracias a una base de jugadores ya contrastados en Europa y en las principales ligas sudamericanas, entre los que destacan el defensor Piero Hincapié, el central William Pacho y el mediocentro Moisés Caicedo.

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Qué canal transmite Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online

En Estados Unidos, el Costa de Marfil vs. Ecuador del domingo 14 de junio de 2026 (Grupo E) se verá en inglés por la familia FOX (FOX/FS1) y en español por Telemundo/Universo, con streaming principal en Peacock y en las apps de los operadores . A continuación, conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles por estado.

Tipo / idioma Canal / plataforma principal en EE. UU. Cómo se ve en cualquier estado (ejemplo de uso) Aplica para qué estados TV abierta / cable (inglés) FOX o FS1 (Fox Sports 1) – derechos en inglés del Mundial 2026 en EE. UU. Si en tu estado FOX/FS1 está en la TV abierta o en el paquete básico de cable/satélite, solo vas a la guía de canales y pones FOX o FS1 a las 18:00 ET para ver Costa de Marfil vs. Ecuador. Todos los estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, etc. (la señal se distribuye nacionalmente; cambia el número de canal según operador local). TV cable / satélite (inglés) FOX / FS1 vía Xfinity, Spectrum, Cox, DirecTV, Dish, etc. En cada estado, estos operadores ubican FOX y FS1 en diales propios (por ejemplo, FS1 en el 219 de DirecTV), pero siempre con cobertura nacional del Mundial. Todos los estados donde opere cada proveedor (por ejemplo, DirecTV y Dish son nacionales; Xfinity es muy fuerte en la Costa Este y Medio Oeste). TV abierta / cable (español) Telemundo (señal local) – difusor principal del Mundial 2026 en español. En cada estado tienes una afiliada Telemundo (ej.: WNJU en NY/NJ, WSCV en Florida). Pones Telemundo local a la hora del partido y ves el juego en español. Todos los estados con estación Telemundo: alta presencia en California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Nevada, Arizona, etc. Cable (español) Universo – canal de NBCUniversal en español. Si tu plan de cable/satélite incluye Universo en el paquete “Latino”, buscas el canal en la guía (número cambia por operador/estado) y sintonizas a las 18:00 ET para ver Costa de Marfil vs. Ecuador en español. Todos los estados donde tu operador ofrezca Universo dentro de paquetes latinos (por ejemplo, Fios, Xfinity, Spectrum, DirecTV, Dish). Streaming oficial (español) Peacock – app oficial de NBCUniversal para el Mundial en español. En cualquier estado de EE. UU., abres Peacock en Smart TV, móvil o web, vas a la sección Copa Mundial 2026 y eliges el partido Costa de Marfil vs. Ecuador; verás la transmisión en español (audio Telemundo/Universo). Todos los estados de EE. UU. (la restricción es territorial, no por estado). Streaming con canales lineales Fubo (planes con FOX, FS1, Telemundo y Universo). Contratas Fubo en EE. UU., entras a la guía de canales y puedes ver el partido por FOX/FS1 (inglés) o por Telemundo/Universo (español) según el paquete que tengas. Todos los estados donde Fubo está disponible (servicio OTT nacional). Streaming con canales lineales Sling TV – paquetes que incluyen FOX/FS1 y algunos latinos con Universo. Desde cualquier estado, con Sling Latino o combo adecuado, entras a la app y ves FOX/FS1 o Universo en vivo a la hora del partido. Todos los estados donde Sling opera (OTT nacional). Streaming de operadores Apps de Xfinity Stream, Spectrum TV, DirecTV Stream, Dish Anywhere, etc. Si el plan de tu hogar en cualquier estado incluye FOX/FS1, Telemundo y/o Universo, puedes ver el partido en sus apps como “TV en vivo” usando tus credenciales. Aplica en todos los estados donde esos operadores ofrecen servicio de TV.

Datos claves del partido Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO

Partido: Costa de Marfil vs. Ecuador, fase de grupos del Mundial 2026 (Grupo E).

Fecha: domingo 14 de junio de 2026.

Sede: Estadio de Filadelfia / Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Hora local: 18:00 hora del Este de EE. UU. (18:00 ET / 23:00 UTC)