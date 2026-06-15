Arranca el Mundial 2026 y todas las miradas se posan en La Roja con el objetivo de conseguir su segunda estrella. Con una generación liderada por Luis de la Fuente, España debuta ante Cabo Verde por el Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026, en un partido que se realiza este lunes 15 de junio a partir de las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT / 4:00 p.m. (peninsular) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , Estados Unidos. Para seguir la cobertura completa, te comparto qué canales de TV en EE.UU. seguir desde cualquier plataforma online.

Conoce cómo y dónde ver el partido España vs. Cabo Verde en vivo por TV y Streaming Online el 15 de junio por el grupo H del Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿En qué canal TV ver España vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido España vs. Cabo Verde del lunes 15 de junio se ve principalmente por FOX en inglés y por las plataformas de Telemundo en español, además de streaming oficial. Aquí tienes la tabla organizada por zona horaria y tipo de señal para que la puedas integrar directo en tu contenido.

Zona / Servicio en EE. UU. Canales de TV para ver España vs Cabo Verde Streaming / online disponible Costa Este (Nueva York, Miami, Atlanta) FOX (señal principal en inglés). FOX Sports App / FOX One (según operador). Zona Central (Chicago, Dallas) FOX FOX Sports App / FOX One. Zona Montaña (Denver, Phoenix) FOX

FOX Sports App / FOX One. Costa Pacífica (Los Ángeles, Seattle) FOX FOX Sports App / FOX One. Público hispano (TV en español) Telemundo Network (canal nacional en español). Telemundo App, Peacock (señal de Telemundo en streaming). Suscriptores de cable/satélite FOX en los paquetes deportivos HD/4K; Telemundo en paquetes básicos Apps de tu proveedor (Xfinity Stream, DirecTV Stream, etc.) con login de suscriptor.

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde HOY 15 de junio por el Mundial 2026?

Estados Unidos (Costa Este): Nueva York, Miami, Atlanta – 12:00

Estados Unidos (Costa Central): Chicago, Houston – 11:00

Estados Unidos (Montaña): Denver – 10:00

Estados Unidos (Costa Pacífico): Los Ángeles – 09:00

México (centro): Ciudad de México – 10:00

Colombia: Bogotá – 11:00

Perú: Lima – 11:00

Ecuador: Quito – 11:00

Venezuela: Caracas – 12:00

Chile (continental): Santiago – 12:00

Argentina: Buenos Aires – 13:00

Uruguay: Montevideo – 13:00

Paraguay: Asunción – 12:00 (por huso similar a Chile)

Brasil (Brasilia): Brasilia, São Paulo – 13:00 (UTC‑3, misma franja que ARG/URU)

España (peninsular): Madrid – 18:00

España (Islas Canarias): Las Palmas – 17:00

Portugal: Lisboa – 17:00 (una hora menos que España peninsular)

Reino Unido: Londres – 17:00 (misma franja que Portugal)

Francia: París – 18:00 (misma franja que España peninsular)

Alemania: Berlín – 18:00 (misma franja que España peninsular)

Cabo Verde: Praia – 15:00 aprox. (tres horas menos que España peninsular)