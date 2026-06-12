El Mundial de Fútbol 2026 comenzará con un partido que promete grandes emociones para los aficionados norteamericanos. La selección de Estados Unidos se enfrentará a Paraguay este viernes 12 de junio de 2026 , en un encuentro que se disputará en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, California. El compromiso arrancará desde las 9:00 p.m. ET y marcará el debut del USMNT en la Copa del Mundo ante miles de hinchas en suelo estadounidense.

La expectativa es enorme alrededor del equipo dirigido por Estados Unidos, que buscará iniciar con una victoria su camino en el torneo más importante del planeta frente a una Paraguay que intentará dar el golpe en territorio norteamericano. El SoFi Stadium será escenario de una noche histórica llena de color, pasión y fútbol de primer nivel. Si quieres saber en qué canal ver EN VIVO el partido Estados Unidos vs. Paraguay desde Texas, California y Florida, sigue leyendo esta nota.

¿En qué canales ver Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO desde Texas, California y Florida?

Los aficionados que se encuentren en Texas, California y Florida podrán ver el partido entre Estados Unidos y Paraguay a través de señales nacionales disponibles en todo Estados Unidos. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX, cadena que emitirá todos los partidos de fase de grupos del USMNT durante el Mundial 2026.

En tanto, la cobertura en español será responsabilidad de Telemundo y Universo, canales oficiales del Mundial de Fútbol 2026 en territorio estadounidense. Además, el encuentro también podrá verse vía streaming mediante FOX One, FOX Sports App, Peacock y Tubi, esta última con transmisión gratuita del debut de Estados Unidos frente a Paraguay.

Canales confirmados en USA 📺

FOX (inglés)

Telemundo (español)

Universo (español)

FS1 (cobertura complementaria del Mundial)

FOX One / FOX Sports App (streaming)

Peacock (streaming en español)

Tubi (streaming gratis del partido)

¿Cómo ver EN VIVO los canales del Mundial 2026 en Estados Unidos?

Para ver FOX y Telemundo en Estados Unidos puedes utilizar televisión por cable tradicional o servicios de streaming que incluyan estos canales en su programación. Plataformas como Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV y DirecTV Stream ofrecerán acceso a las señales oficiales del Mundial 2026 tanto en inglés como en español.

Si deseas ver el partido gratis, también existen opciones disponibles. FOX y Telemundo podrán captarse con antena digital en varias ciudades de Texas, California y Florida, mientras que Tubi confirmó la transmisión gratuita del debut del USMNT ante Paraguay. Por su parte, Peacock tendrá todos los partidos narrados en español mediante las señales de Telemundo y Universo.

Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Lugar: SoFi Stadium, Los Ángeles, California

SoFi Stadium, Los Ángeles, California Horario: 9:00 p.m. ET Estados Unidos / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

9:00 p.m. ET Estados Unidos / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT Canal TV: FOX, Telemundo y Universo

FOX, Telemundo y Universo Streaming: FOX One, FOX Sports App, Peacock y Tubi