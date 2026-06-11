Ha llegado el día decisivo. Empieza una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol y tenemos el juego de apertura del campeonato: México vs. Sudáfrica. Desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mira el partido inaugural desde cualquier parte de Estados Unidos como Texas, California o Florida, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales para seguir el minuto a minuto .

Cabe destacar que México y Sudáfrica también se enfrentaron en el juego inaugural del Mundial 2010, por lo que 16 años después se verán las caras, pero ahora en tierras mexicanas.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Lista de horarios en diferentes países del mundo para mirar el inicio del partido entre México y Sudáfrica, este jueves 11 de junio, por la Jornada 1 del grupo A del Mundial 2026 del Estadio Azteca de la Ciudad de México. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA MAG DE EL COMERCIO / NOÉ YACTAYO

¿En qué canal ver México vs. Sudáfrica EN VIVO desde Estados Unidos?

Si te encuentras en Texas, California, Florida o cualquier parte de Estados Unidos, mira el partido de México vs. Sudáfrica EN VIVO a través de la señal de FOX en inglés o Telemundo y Peacock en español . Estas son las 3 opciones que tienes para seguir el minuto a minuto del primer juego de esta Copa del Mundo de Fútbol 2026 desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 desde Estados Unidos?

El partido de México vs. Sudáfrica por la Copa Mundial de Fútbol 2026 desde Estados Unidos se transmitirá a partir de las 3:00 p.m. ET o 12:00 p.m. PT .

Cabe señalar que previo al inicio de este encuentro se celebrará la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por lo que te recomendamos conectarte minutos antes del inicio de México-Sudáfrica.

México vs. Sudáfrica: posibles alineaciones

Selección de México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Santiago Giménez.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Santiago Giménez. Selección de Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Themba Zwane; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Lyle Foster.

Horario, TV y dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026 Partido: México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Mundial 2026 Lugar: Estadio Azteca de Ciudad de México

Estadio Azteca de Ciudad de México Horario: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Canal TV: FOX (Inglés) - Telemundo y Peacock (Español)

FOX (Inglés) - Telemundo y Peacock (Español) Streaming: Fox Sports App