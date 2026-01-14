Tras conquistar la Supercopa, el Barça pasa página de inmediato para enfocarse en la Copa del Rey 2026. Aunque el torneo ya encara sus fases decisivas, para el conjunto azulgrana esta será apenas su segunda prueba de fuego, tras haber quedado exento de las rondas iniciales por su participación en el torneo de Arabia. Esta vez, FC Barcelona vs. Racing Santander serán protagonistas de un duelo atractivo este jueves 15 de enero, a partir de las 21:00 horas (CET) en el Campo de Sport de El Sardinero . Si estás en Estados Unidos, México y España, te comparto la lista de canales de televisión (señal abierta) y streaming online para ver el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

¿En qué canal TV (señal abierta) ver FC Barcelona - Racing EN VIVO por Copa del Rey?

El partido FC Barcelona vs. Racing de Santander por octavos de la Copa del Rey se juega el jueves 15 de enero a las 21:00 hora española en El Sardinero . A continuación, una tabla resumen por país/región con los principales canales y plataformas confirmadas o habituales para la Copa.

País / Región principal Canales de TV principales Streaming / Plataforma online España (Madrid, Barcelona, etc.) Movistar Plus+ (canales de Copa del Rey); en algunos resúmenes por La 1/TDPTV

espanol. Movistar Plus+ app, web y decodificador; algunos contenidos en RTVE/RTVE Play (resúmenes) Estados Unidos – Costa Este (Nueva York, Miami) ESPN Deportes; a veces señal en inglés por ESPN/ESPN2 según parrilla ESPN+ (streaming), app ESPN / ESPN Deportes con credencial de TV de pago Estados Unidos – Centro (Chicago, Dallas) ESPN Deportes (cobertura nacional por cable/satélite) ​ ESPN+; app ESPN con suscripción válida ​ Estados Unidos – Costa Oeste (Los Ángeles, SF) ESPN Deportes (operadores como DirecTV, Xfinity, etc.) ESPN+ (OTT) ​ México (CDMX, Monterrey, Guadalajara) Sky Sports (sistema Sky) Sky Go / Blue To Go para suscriptores Sky Centroamérica – Costa Rica Señal de Sky Sports (paquete Sky regional) ​ Sky Go (si está disponible en el plan contratado) Centroamérica – Guatemala, Honduras, El Salvador Sky Sports regional (Copa del Rey) Sky Go / apps asociadas al operador Centroamérica – Panamá Señales de operadores con derechos de Copa (Sky/operadores locales) Apps de TV de pago de esos operadores Argentina (Buenos Aires, Córdoba) Flow Sports, señales de fútbol en cable local según acuerdos vigentes ​ Flow (app y web) para clientes; plataformas del operador contratado Colombia (Bogotá, Medellín) Win Sports / Win Sports+ (Copa del Rey según GOAL) Win Sports Online / apps del operador ​ Ecuador (Quito, Guayaquil) El Canal del Fútbol (Copa del Rey) ​ Plataforma de streaming de El Canal del Fútbol Perú (Lima) América TV / señal asociada (por confirmar en algunas guías) América TV Go u OTT del operador de TV de pago Chile (Santiago, Valparaíso) Canales con derechos de Copa, a menudo vía cable internacional. Apps de TV de pago (Claro, Movistar, VTR, etc.) Uruguay (Montevideo) Señales deportivas locales con derechos (Flow/otros) Plataformas OTT de los operadores con esos canales Paraguay (Asunción) Eventos HD u operador con derechos Copa OTT de Eventos HD / operador de TV de pago Venezuela (Caracas) Meridiano TV (señal abierta y cable) Streaming de Meridiano TV cuando habiliten señal online Brasil (São Paulo, Río) Canales deportivos con derechos internacionales de Copa (varía por temporada) Apps de los operadores (Star+, NOW, etc.) según acuerdos vigentes Reino Unido (Londres, Manchester) Canales de pago con derechos de fútbol español según contratos (no siempre abiertos) OTT de esos operadores (Sky Go, TNT Sports, etc.) Francia (París, Lyon) Canales deportivos con derechos de Copa (a menudo a través de beIN SPORTS) ​ beIN SPORTS CONNECT / apps de operadores franceses Alemania (Berlín, Múnic) Plataformas con derechos puntuales de Copa vía paquetes internacionales

365scores+1​ OTT de esos operadores (DAZN, Sky DE, etc.) Italia (Roma, Milán) Canales deportivos de pago con derechos de Copa (varía por temporada) Apps OTT de esos canales (DAZN, NOW, etc.)

¿A qué hora juega FC Barcelona - Racing por Copa del Rey?

El encuentro entre FC Barcelona y Racing de Santander, partido de octavos de la Copa del Rey 2025/26, se jugará el jueves 15 de enero en el Campos de Sport de El Sardinero a las 21:00 horas (hora local española) . A continuación, conoce los horarios de otros países para seguir el partido en vivo y en directo.

Zona Hora Local España 21:00PM México Pacífico (Tijuana, Baja California) 12:00 PM México Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 2:00 PM México Sureste (Cancún, Chetumal) 3:00 PM México Noroeste (Chihuahua, Sonora) 1:00 PM Argentina 5:00 PM Colombia 3:00 PM Ecuador 3:00 PM Uruguay 5:00 PM Venezuela 4:00 PM Chile 5:00 PM Bolivia 4:00 PM Paraguay 5:00 PM Perú 3:00 PM Estados Unidos (New York, Washington D.C.) 3:00 PM Estados Unidos (Chicago, Houston) 2:00 PM Estados Unidos (Denver, Phoenix) 1:00 PM Estados Unidos (Los Ángeles, San Francisco) 12:00 PM

Dónde ver por TV, hora y estadio el partido FC Barcelona - Racing EN VIVO

Partido: FC Barcelona - Racing Santander

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero

Fase: Octavos de final de la Copa Del Rey

Fecha: Jueves 15 de enero

Horario: 21:00 (ESP), 14:00 (CDMX); 15:00 (COL, PER, ECU); 17:00 (AR)