Este domingo 10 de mayo hay rumor de buen fútbol. Nadie puede decir lo contrario porque se jugará El Clásico Español: FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Jornada 35 de LaLiga 2026. El partido, que arrancará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT, se disputará en el Spotify Camp Nou. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Después de vencer 2-0 al Espanyol en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo. Sin embargo, al frente tendrá a su clásico rival, que también está decidido a sumar tres puntos otra vez en el certamen. Y es que le ganó 2-1 al Osasuna en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Madrid?
Este domingo 10 de mayo se podrá ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Vamos 2
- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Puerto Rico: ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte