Conoce los canales de TV que transmiten el partido de FC Barcelona vs. Real Madrid, por la final de la Supercopa de España 2026. (Fotos: @FCBarcelona / AFP / Composición MAG)
/ Piero Hatto
El Clásico de España vivirá una nueva edición este domingo 11 de enero, esta vez en la final de la Supercopa de España 2026. Mira el duelo de FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO desde el King Abdullah Sports City de Yeda, en Arabia Saudita, en la definición de este primer título local del fútbol español. Aquí te cuento cuáles son los canales de TV y streaming que transmitirán FC Barcelona vs. Real Madrid desde cualquier de Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Cabe destacar que esta es una revancha para el Real Madrid ante el Barcelona, puesto que la temporada pasada en la definición de la Supercopa de España, los merengues cayeron por 5-2, en una de las goleadas más dolorosas que han sufrido en los últimos años.

YEDA (ARABIA SAUDITA), 11/01/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este domingo 11 de enero por El Clásico de la gran final de la Supercopa de España 2026 desde Yeda, Arabia Saudita. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO DE ÓSCAR DEL POZO (AFP) PARA MAG DE EL COMERCIO
/ ÓSCAR DEL POZO

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por final Supercopa de España 2026?

Para ver el clásico de FC Barcelona vs. Real Madrid desde España será a través de Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN2, ESPN Deportes, FuboTV y ESPN App desde cualquier dispositivo móvil. Además, si te encuentras en México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de Sky Sports HD o Sky Plus+ en aplicativo.

Para Sudamérica el panorama cambia y no hay una señal en general para que puedan seguir el FC Barcelona vs. Real Madrid, puesto que cada país tendrá su propio canal de TV abierta o de paga que lo va a transmitir.

  • Desde Perú: vía América TV o América TVGo.
  • Desde Argentina, Uruguay y Paraguay: vía Flow Sports HD.
  • En Chile y Bolivia: no disponible.
  • En Colombia: vía Win Sports Plus.
  • En Ecuador: vía El Canal del Fútbol.
  • En Venezuela: vía Venevisión o Meridiano TV.

Horarios y canales de transmisión de FC Barcelona vs. Real Madrid por final Supercopa de España 2026

PaísHorarioCanal TV
España20:00 horasMovistar LaLiga TV o Movistar Plus+
Estados Unidos14:00 horas ETESPN2, ESPN Deportes, FuboTV o ESPN App
México13:00 horas CDMXSky Sports HD y Sky Plus+
Argentina16:00 horasFlow Sports HD
Bolivia15:00 horasNo disponible
Chile16:00 horasNo disponible
Costa Rica13:00 horasSky Sports HD y Sky Plus+
Colombia14:00 horasWin Sports o Win Sports Play
Ecuador14:00 horasEl Canal del Fútbol
El Salvador13:00 horasSky Sports HD y Sky Plus+
Guatemala13:00 horasSky Sports HD y Sky Plus+
Honduras13:00 horasSky Sports HD y Sky Plus+
Paraguay16:00 horasFlow Sports HD
Perú14:00 horasAmérica TV (Canal 4) o América TVGo
Uruguay16:00 horasFlow Sports HD
Venezuela15:00 horasMeridiano TV o Venevisión
