El Clásico de España vivirá una nueva edición este domingo 11 de enero, esta vez en la final de la Supercopa de España 2026. Mira el duelo de FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO desde el King Abdullah Sports City de Yeda, en Arabia Saudita, en la definición de este primer título local del fútbol español. Aquí te cuento cuáles son los canales de TV y streaming que transmitirán FC Barcelona vs. Real Madrid desde cualquier de Latinoamérica, España y Estados Unidos.
Cabe destacar que esta es una revancha para el Real Madrid ante el Barcelona, puesto que la temporada pasada en la definición de la Supercopa de España, los merengues cayeron por 5-2, en una de las goleadas más dolorosas que han sufrido en los últimos años.
¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por final Supercopa de España 2026?
Para ver el clásico de FC Barcelona vs. Real Madrid desde España será a través de Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.
Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN2, ESPN Deportes, FuboTV y ESPN App desde cualquier dispositivo móvil. Además, si te encuentras en México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de Sky Sports HD o Sky Plus+ en aplicativo.
Para Sudamérica el panorama cambia y no hay una señal en general para que puedan seguir el FC Barcelona vs. Real Madrid, puesto que cada país tendrá su propio canal de TV abierta o de paga que lo va a transmitir.
- Desde Perú: vía América TV o América TVGo.
- Desde Argentina, Uruguay y Paraguay: vía Flow Sports HD.
- En Chile y Bolivia: no disponible.
- En Colombia: vía Win Sports Plus.
- En Ecuador: vía El Canal del Fútbol.
- En Venezuela: vía Venevisión o Meridiano TV.
Horarios y canales de transmisión de FC Barcelona vs. Real Madrid por final Supercopa de España 2026
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|20:00 horas
|Movistar LaLiga TV o Movistar Plus+
|Estados Unidos
|14:00 horas ET
|ESPN2, ESPN Deportes, FuboTV o ESPN App
|México
|13:00 horas CDMX
|Sky Sports HD y Sky Plus+
|Argentina
|16:00 horas
|Flow Sports HD
|Bolivia
|15:00 horas
|No disponible
|Chile
|16:00 horas
|No disponible
|Costa Rica
|13:00 horas
|Sky Sports HD y Sky Plus+
|Colombia
|14:00 horas
|Win Sports o Win Sports Play
|Ecuador
|14:00 horas
|El Canal del Fútbol
|El Salvador
|13:00 horas
|Sky Sports HD y Sky Plus+
|Guatemala
|13:00 horas
|Sky Sports HD y Sky Plus+
|Honduras
|13:00 horas
|Sky Sports HD y Sky Plus+
|Paraguay
|16:00 horas
|Flow Sports HD
|Perú
|14:00 horas
|América TV (Canal 4) o América TVGo
|Uruguay
|16:00 horas
|Flow Sports HD
|Venezuela
|15:00 horas
|Meridiano TV o Venevisión