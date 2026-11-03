El Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich se disputa en el Riyadh Air Metropolitano por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. El equipo de Diego Simeone busca trasladar a Europa su buen momento en LaLiga, donde encadena siete victorias, y sumar tres puntos ante un Bayern condicionado por las lesiones y la ausencia de su entrenador. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV señal abierta, cable y streaming online? Conoce a qué hora juegan, qué canal transmite el partido y dónde verlo en cualquier plataforma digital.

¿En qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich este martes 3 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano , por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. El encuentro comenzará a las 21:00 de España peninsular, las 14:00 del centro de México y las 15:00 del este de Estados Unidos.

País Hora de inicio Canales de TV Streaming online México 14:00, centro de México FOX FOX One. La programación específica de la jornada sitúa este encuentro en FOX y FOX One. España 21:00, península; 20:00, Canarias Movistar Plus+ —dial 7— y M+ Liga de Campeones —dial 60 de Movistar y 115 de Orange—. También figura en Orange Fútbol 1 —dial 107—. Movistar Plus+ y Orange TV, con una suscripción que incluya la señal correspondiente. Estados Unidos 15:00 ET; 14:00 CT; 12:00 PT TUDN y UniMás, según la guía de programación del encuentro. Paramount+ —transmisión confirmada por la plataforma—. Para seguir las señales en español, la guía también recoge TUDN.com, TUDN App y Univision NOW, sujetos a las condiciones de acceso del proveedor.

En México, la opción que recoge la programación específica del Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich es FOX, con transmisión online en FOX One desde las 14:00, hora del centro. Aunque algunas guías generales mencionan TNT Sports o HBO Max entre los operadores de la Champions League, eso no garantiza que emitan este encuentro: la distribución publicada para la cuarta jornada lo asigna a FOX y FOX One.

En España, el partido está anunciado tanto en M+ Liga de Campeones como en el canal Movistar Plus+ del dial 7 , al ser el encuentro elegido para la oferta básica de esta semana. Los clientes de Orange también cuentan con señales programadas para verlo; para seguirlo por internet, conviene comprobar que el canal esté incluido en la suscripción de Movistar Plus+ u Orange TV. El inicio será a las 21:00 en la península y a las 20:00 en Canarias.

En Estados Unidos, Paramount+ confirma la emisión en directo a las 15:00 del este, equivalentes a las 14:00 del centro y las 12:00 del Pacífico . La plataforma permite acceder desde su web y aplicación con una suscripción y anuncia que el encuentro también estará disponible bajo demanda después del final. Para quienes prefieran la narración en español, la guía del partido incluye TUDN y UniMás.