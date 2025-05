La final de la UEFA Champions League 2025 tendrá como protagonistas al París Saint-Germain y al Inter de Milán. Ambos equipos esperan cerrar con broche de oro la temporada regalándole a la afición la Orejona del torneo más importante de clubes de Europa. El juego se disputará este sábado 31 de mayo a partir de las 13:00 horas del Tiempo de Centro (3 pm ET / 12 pm PT) y aquí te explico todos los canales y servicios streaming que ofrecerán la transmisión oficial del partido a jugar en el Allianz Arena de Múnich.

En Francia, los hinchas parisinos podrán disfrutar del juego PSG contra el Inter de Milán por M6.fr, Molotov, Free, 6play, myCANAL, Canal+ France, M6, Canal Plus y Foot, mientras que en Italia lo verán por SKY Go Italia, DAZN Italia, NOW TV, TV8, Sky Sport 251, Sky Sport Uno y Sky Sport Calcio.

A pesar de que el Real Madrid, FC Barcelona y Atlético Madrid no llegaron a la final de la Champions, en España también le darán una amplia cobertura al duelo PSG-Inter a través de RTVE.es, Movistar Plus, fuboTV España, TVE La 1, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

En el Reino Unido, la final de la Champions League 2024-25 será televisado por Discovery Plus, Discovery Plus App, TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate.

Por otro lado, si te encuentras en los Estados Unidos, puedes ver el partido París Saint-Germain vs. Inter de Milán en Paramount Plus, fuboTV, TUDN, Univisión NOW, TUDN App, ViX Plus, CBS Sports, TUDN USA, Univisión y SiriusXM FC.

También cuentas con diferentes opciones en México para seguir el partido PSG contra Inter de Milán por la final de la UEFA Champions League 2024-25 desde la app de Caliente TV, MAX, TNT Sports y TNT Go.

En el resto de países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá se transmite en ESPN Sur, ESPN Norte y el servicio streaming de Disney Plus.

Canales que transmiten la Final de la Champions League 2025: PSG vs. Inter

México – MAX, TNT Sports, TNT Go y Caliente TV

Estados Unidos – Paramount Plus, fuboTV, TUDN, Univisión NOW, TUDN App, ViX Plus, CBS Sports, TUDN USA, Univisión y SiriusXM FC

España – RTVE.es, Movistar Plus, RTVE Play, fuboTV España, TVE La 1, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Reino Unido – Discovery Plus, Discovery Plus App, TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate

Italia – SKY Go Italia, DAZN Italia, NOW TV, TV8, Sky Sport 251, Sky Sport Uno y Sky Sport Calcio

Francia – M6.fr, Molotov, Free, 6play, myCANAL, Canal+ France, M6, Canal Plus y Foo

Alemania – tabii, ZDF y DAZN

Canadá - DAZN

Puerto Rico – SportsMax App, ViX y SportsMax

Argentina – ESPN Sur, FOX Sports y Disney Plus

Bolivia – ESPN Sur y Disney Plus

Colombia – ESPN Sur y Disney Plus

Chile – ESPN Sur, ESPN Premium y Disney Plus

Ecuador – ESPN Sur y Disney Plus

Paraguay – ESPN Sur y Disney Plus

Perú – ESPN Sur y Disney Plus

Venezuela – ESPN Sur y Disney Plus

Uruguay – ESPN Sur y Disney Plus

Brasil – MAX

Panamá – ESPN Norte y Disney Plus

Costa Rica – ESPN Norte y Disney Plus

El Salvador – ESPN Norte y Disney Plus

Honduras – ESPN Norte y Disney Plus

Nicaragua – ESPN Norte y Disney Plus

Rep. Dominicana – ESPN Norte y Disney Plus

Guatemala – ESPN Norte y Disney Plus

