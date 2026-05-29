El PSG y el Arsenal tienen una cita con la historia este sábado 30 de mayo, pues estarán cara a cara en el Puskás Aréna por la gran final de la Champions League 2026. El partido, que es imperdible, arrancará a las 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT, 9:00 am PT y 6:00 pm en España. Si te interesa saber qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Hay que recalcar que el PSG accedió a esta instancia luego de eliminar al Bayern Múnich en las semifinales con un marcador global de 6-5. El Arsenal, por otro lado, eliminó al Atlético de Madrid con un resultado global de 2-1. Dicho ello, en definitiva, se viene un gran partido.

El partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el PSG vs. Arsenal?

Este sábado 30 de mayo se podrá ver el PSG vs. Arsenal por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, ViX, DAZN USA, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, CBS, fuboTV

México: TNT Sports, Max México

España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones, fuboTV, TVE La 1, RTVE Play

Alemania: ZDF, DAZN Deutschland

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play