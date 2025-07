El MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey es la sede de la primera final del Mundial de Clubes 2025 que se disputa con 32 equipos, enteramente en los Estados Unidos. Los protagonistas de este enfrentamiento son Chelsea y PSG, quienes han demostrado completa solidez a lo largo del certamen y pelearán por la corona de este vibrante torneo. Aquí te cuento cuáles son los canales que pasarán la transmisión y las opciones en streaming online para ver el minuto a minuto .

Conoce las opciones en TV y streaming, así como también los horarios, para ver la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG. (Fotos: AFP / Composición MAG)

¿Por qué canal transmiten Final Mundial de Clubes 2025, Chelsea vs. PSG EN VIVO desde USA?

Para todos aquellos que viven en Estados Unidos, podrán seguir el duelo de Chelsea vs. PSG por la final del Mundial de Clubes 2025 este domingo 13 de julio, desde las 15:00 ET o 12:00 PT a través de TUDN on DirecTV, TNT Sports on DirecTV o DAZN en streaming online. Cualquiera de estas alternativas estarán disponibles.

¿Dónde televisan Final Mundial de Clubes 2025, Chelsea vs. PSG EN DIRECTO en España?

Si quieres seguir la retransmisión del duelo Chelsea vs. PSG en directo desde España, podrás hacerlo mediante Telecinco en TV abierta, Mi Tele o DAZN en streaming. El inicio del encuentro está pactado para las 21:00 horas de España, por la final del Mundial de Clubes 2025.

¿Qué canal transmitirá Final Mundial de Clubes 2025, Chelsea vs. PSG EN VIVO en TV abierta en México?

Si te encuentras en México, puedes ver el partido de Chelsea vs. PSG por la final del Mundial de Clubes 2025 en TV abierta a través del Canal 5 de Televisa, o seguirlo mediante TUDN en señal de paga, así como en las plataformas de streaming ViX y DAZN.

Final Mundial de Clubes 2025, Chelsea vs. PSG: canales TV y streaming

Países Canales TV y streaming Argentina Telefe, MiTelefe, DSports, DAZN y DGo Bolivia DSports, DAZN y DGo Chile Chilevisión, DSports, DAZN y DGo Colombia Win Sports, DSports, DAZN y DGo España Telecinco, MiTele y DAZN Estados Unidos TNT Sports on DirecTV, TUDN on DirecTV y DAZN México Canal 5, TUDN, DAZN y ViX Paraguay DSports, DAZN y DGo Perú América TV, DSports, DAZN y DGo Uruguay DSports, DAZN y DGo Venezuela Televen, DSports, DAZN y DGo

Final Mundial de Clubes 2025, Chelsea vs. PSG: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 13 de julio de 2025

domingo 13 de julio de 2025 Hora: 21:00 España / 16:00 Argentina / 14:00 Perú

21:00 España / 16:00 Argentina / 14:00 Perú Canal TV: DAZN, DIRECTV y TUDN (México)

DAZN, DIRECTV y TUDN (México) Streaming: Disney Plus, DGO, ViX y DAZN

Disney Plus, DGO, ViX y DAZN Lugar: MetLife Stadium