Revisa qué canal TV y dónde ver la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul EN VIVO EN DIRECTO este viernes 19 de diciembre desde el Kaseya Center en Miami. (Foto: Composición Mag)
El enfrentamiento de peso pesado entre Jake Paul y Anthony Joshua se conoce como “El Día del Juicio Final” y será el viernes 19 de diciembre a partir de las 20:00 horas ET desde el Kaseya Center de Miami. A pesar del historial de críticas que Paul ha recibido desde 2020 —tachándolo de peleador falso que solo elige oponentes fáciles y huye de los riesgos—, él ha construido un récord de 12 victorias y 1 derrota, con siete knockouts. Ahora, se prepara para el reto más significativo de su vida, que promete ser inmenso. Para ver la pelea de boxeo en vivo en directo online desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo, te comparto qué canales de TV y/o plataformas streaming están disponibles para seguir el evento.

Qué canales TV pasa y dónde ver la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul EN VIVO ONLINE

La pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul del viernes 19 de diciembre será un evento global exclusivo de Netflix, incluido en todas las suscripciones sin costo extra de PPV y disponible en prácticamente todos los países donde opera la plataforma.

PaísPlataforma principalTipo accesoNota de derechos
Estados UnidosNetflixIncluido subExclusivo global, sin PPV, 20:00 ET desde Kaseya Center, Miami.
MéxicoNetflixIncluido subÚnica plataforma confirmada; sin coste extra para suscriptores.
EspañaNetflixIncluido subEvento global Netflix; sin venta a TV lineal nacional.
ArgentinaNetflixIncluido subÚnica opción streaming; horarios locales detallados por medios.
Reino UnidoNetflixIncluido subStreaming en directo; main card 2:00 AM GMT del 20 de diciembre.
  • Signal principal: “streaming mundial exclusivo en Netflix” (no hay split de derechos con DAZN, ESPN, etc. para hogares; DAZN solo sigue con sus carteleras propias).​
  • Alcance: se indica “streamed worldwide” y “globally only on Netflix”, lo que implica disponibilidad en más de 200 países y territorios donde Netflix tiene operación comercial activa.​
  • Condición única: necesitas únicamente una cuenta activa de Netflix; no hay modalidad PPV adicional para el usuario doméstico.

Fecha, hora y dónde ver online Anthony Joshua vs. Jake Paul

Estos son los datos clave para ver la pelea de boxeo entre Anthony Joshua vs. Jake Paul este viernes 19 de diciembre de 2025.

  • Hora: El ring walk aún no se ha anunciado (la cartelera principal comienza a las 8 p.m. ET)
  • Fecha: viernes 19 de diciembre
  • TV: No disponible en TV
  • Transmisión: Netflix
