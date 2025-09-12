La histórica pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se transmitirá a nivel mundial por Netflix este sábado 13 de septiembre, sin costo adicional para los suscriptores. Este enfrentamiento representa un choque de leyendas del boxeo, con ambos púgiles llegando con impresionantes credenciales. El mexicano “Canelo” Álvarez, actual campeón unificado de peso supermediano de la WBC, WBA y WBO, ha cimentado su lugar en la historia con su reciente victoria sobre William Scull, mientras que Crawford ha hecho lo mismo como el primer boxeador masculino en ser campeón indiscutido en dos divisiones en la era de los cuatro cinturones.

Ambos boxeadores son considerados los mejores del deporte. Canelo ocupa el quinto lugar en la lista libra por libra de ESPN, mientras que Crawford se encuentra en el segundo. Este choque, que no tendrá el modelo de pago por ver (PPV), promete ser un evento masivo, no solo para los aficionados al boxeo sino también para el público en general. La cartelera previa, llena de grandes combates, servirá de antesala para la pelea principal, que marcará un hito al ser transmitida globalmente por una plataforma de streaming.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido del peso supermediano ante Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. | Crédito: netflix.com

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO por TV en EE.UU.?

Para ver la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en TV en Estados Unidos, lamentablemente ninguna televisora de señal abierta pudo asegurar los derechos de transmisión del evento, ni siquiera en diferido.

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO por Streaming?

La única manera de ver la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es por streaming y puedes acceder a la transmisión a través de las siguientes plataformas:

Netflix (Disponible en todos sus planes, sin necesidad de efectuar un pago por evento adicional).

(Disponible en todos sus planes, sin necesidad de efectuar un pago por evento adicional). TUDUM (Transmisión de las peleas preliminares).

Canelo Álvarez y Terence Crawford listos para el combate en México. Consulta el canal y opciones de streaming en vivo. | Crédito: netflix.com / Composición Mag

¿A qué hora ver la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en EE.UU.?

La cartelera principal del evento Canelo Álvarez vs. Terence Crawford comenzará a las 9pm ET / 6pm PT en Estados Unidos, mientras que las caminatas al ring para la pelea estelar serán alrededor de las 11pm ET / 8pm PT .

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC