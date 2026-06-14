El histórico evento UFC Freedom 250 paralizará Washington D.C. este domingo 14 de junio desde las 8:00 p.m. (hora del Este) , sirviendo como escenario principal para las celebraciones del 250 aniversario de los Estados Unidos. Organizado en el jardín sur de la Casa Blanca, la velada coincide de forma simbólica con el Día de la Bandera y el octogésimo cumpleaños del mandatario estadounidense Donald Trump. Si quieres ver la pelea Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el estelar del UFC Freedom 250, te compartimos una guía para los aficionados de las artes marciales mixtas (MMA) en el territorio norteamericano, México y España sobre las señales de televisión oficiales autorizadas para transmitir la velada.

La pelea estelar presenta un choque de unificación por el título de peso ligero de la UFC, encabezado por el invicto peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria. El monarca indiscutido de las 155 libras llega con un récord perfecto de 17 victorias y se consolida como la máxima figura de este deporte en Europa continental. A sus 29 años, Topuria ostenta la condición de doble campeón tras noquear de forma categórica a leyendas históricas y destronar a Charles Oliveira a mediados del año pasado. La comunidad deportiva española sigue con atención la evolución de su máximo referente, quien busca ratificar su condición de superestrella invencible dentro del octágono oficial.

En la esquina opuesta estará el estadounidense Justin Gaethje, actual campeón interino de la división y catalogado como uno de los contendientes más espectaculares en la historia de la compañía. El veterano de 37 años ostenta una foja de 27 triunfos y 5 derrotas, destacando por su agresivo estilo de combate que garantiza un alto nivel de sintonía en la televisión internacional. A pesar de su éxito como monarca interino en dos ocasiones, Gaethje busca saldar una cuenta pendiente tras caer en sus intentos de unificación previos frente a Khabib Nurmagomedov y el propio Oliveira. El respaldo del público local en la capital estadounidense será un factor clave para el oriundo de Arizona durante este combate decisivo.

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- ¿Quién ganará entre Ilia Topuria y Justin Gaethje? Consulta nuestro pronóstico, análisis y el favorito para el UFC Freedom 250. FOTO DE UFC.COM / UFC.COM

¿Qué canal transmite peleas del UFC Freedom 250: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

PAÍSES HORA DE INICIO (PRELIMINARES) HORA CARTELERA ESTELAR (APROX.) CANALES TV / STREAMING Estados Unidos (Costa Este) 8:00 p.m. ET 10:00 p.m. ET Paramount+ Estados Unidos (Costa Oeste) 5:00 p.m. PT 7:00 p.m. PT Paramount+ México 6:00 p.m. (CT) 8:00 p.m. (CT) Paramount+ Argentina 9:00 p.m. 11:00 p.m. Paramount+ Chile 9:00 p.m. 11:00 p.m. Paramount+ Perú 7:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Colombia 7:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Uruguay 9:00 p.m. 11:00 p.m. Paramount+ Paraguay 9:00 p.m. 11:00 p.m. Paramount+ Venezuela 8:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Bolivia 8:00 p.m. aprox. 10:00 p.m. aprox. Paramount+ Brasil 9:00 p.m. (Brasilia) 11:00 p.m. (Brasilia) Paramount+ Guatemala 6:00 p.m. aprox. 8:00 p.m. aprox. Paramount+ El Salvador 5:00–6:00 p.m. aprox. 7:00-8:00 p.m. aprox. Paramount+ Honduras 6:00 p.m. aprox. 8:00 p.m. aprox. Paramount+ Nicaragua 6:00 p.m. aprox. 8:00 p.m. aprox. Paramount+ Puerto Rico 8:00 p.m. ET 10:00 p.m. ET Paramount+ (zona Estados Unidos) República Dominicana 8:00 p.m. aprox. 10:00 p.m. aprox. Paramount+ Costa Rica 6:00 p.m. aprox. 8:00 p.m. aprox. Paramount+ España 2:00 a.m. del lunes 15/06 4:00 a.m. del lunes 15/06 HBO Max Reino Unido 1:00 a.m. del lunes 16/06 3:00 a.m. del lunes 16/06 TNT Sports (TV) y HBO Max Irlanda 0:00 a.m. del lunes 16/06 2:00 a.m. del lunes 16/06 TNT Sports (TV) y HBO Max

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Cobertura oficial de Paramount Plus EN VIVO ONLINE para ver la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje este sábado 14 de junio por el UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. FOTO DE UFC.COM / UFC.COM

Cartelera completa de UFC Freedom 250

Evento estelar: Ilia Topuria (17-0-0) vs. Justin Gaethje (27-5-0) – unificación del título de peso ligero

Co-estelar: Alex Pereira (13-3-0) vs. Ciryl Gaine (13-2-0, 1NC) — título interino de peso pesado

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi – pelea de peso gallo

Josh Hokit vs. Derrick Lewis – pelea de peso pesado

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler – pelea de peso ligero

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus – pelea de peso medio

Diego Lopes vs. Steve Garcia – pelea de peso pluma