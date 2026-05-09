Khamzat Chimaev y Sean Strickland se enfrentarán por en el octágono por el cinturón de peso medio, en el evento estelar del UFC 328 del sábado 9 de mayo en el Prudential Center de Newark. El campeón invicto y el otrora monarca chocarán en un duelo de pronóstico reservado entre acérrimos rivales en una cartelera cargada de lo mejor de las artes marciales mixtas tanto en el main card, los prelims y los early prelims.

En buena parte de América, la transmisión oficial del UFC 328: Chimaev vs. Strickland estará a cargo de Paramount+, que llevará las imágenes del evento para Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y el resto de países de Latinoamérica donde el servicio está disponible. Este movimiento consolida el cambio de ecosistema respecto a años anteriores, cuando los eventos numerados y los PPV de la empresa de Dana White se seguían a través de ESPN, plataformas asociadas como Disney Plus o paquetes premium de canales deportivos. Ahora, Paramount+ se posiciona como la ventana central para vivir el combate por el título de peso medio y el resto de la cartelera en streaming, con parte de la velada también disponible en la señal de CBS en Estados Unidos.

En España, los derechos de emisión del UFC 328 siguen en manos de una plataforma de streaming de pago (HBO Max para este evento), por lo que será necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de todas las peleas de Chimaev vs. Strickland en directo y en alta definición. La velada completa —preliminares y evento principal— se integra dentro de la misma app, lo que facilita seguir la noche de MMA sin cambiar de señal.

Por su parte, en el Reino Unido e Irlanda, la cadena TNT Sports será la encargada de televisar toda la jornada, desde las preliminares tempranas hasta la pelea estelar por el título de peso medio. Los suscriptores podrán seguir el evento a través de sus canales lineales y también mediante la plataforma de streaming asociada (TNT Sports Player o la app del operador), según el paquete que tengan contratado, lo que permite ver UFC 328 tanto en TV tradicional como en dispositivos conectados.

Además, al igual que en otros eventos numerados, las primeras preliminares del UFC 328 estarán disponibles a través de UFC Fight Pass, el servicio oficial de streaming de la promotora. Allí los usuarios podrán ver las peleas iniciales EN VIVO, acceder a repeticiones bajo demanda y consultar contenido extra: previas, estadísticas, análisis y archivo histórico de eventos pasados, ideal para maratonear antes de que Chimaev y Strickland suban a la jaula.​​

Accede a Paramount Plus en vivo para ver la pelea de UFC 328 entre Chimaev y Strickland. Te explicamos cómo seguir el streaming TV y online desde México y EE. UU. para no perderte ningún asalto de este enfrentamiento de alto nivel deportivo. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Depor

¿Qué canal transmite peleas del UFC 326 Holloway vs. Oliveira 2?

PAÍSES HORA DE INICIO (PRELIMINARES) HORA CARTELERA ESTELAR (APROX.) CANALES TV / STREAMING Estados Unidos (Costa Este) 7:00 p.m. ET 9:00 p.m. ET CBS, Paramount+ y UFC Fight Pass Estados Unidos (Costa Oeste) 4:00 p.m. PT 6:00 p.m. PT CBS, Paramount+ y UFC Fight Pass México 5:00 p.m. (CT) 7:00 p.m. (CT) Paramount+ Argentina 8:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Chile 8:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Perú 6:00 p.m. 8:00 p.m. Paramount+ Colombia 6:00 p.m. 8:00 p.m. Paramount+ Uruguay 8:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Paraguay 8:00 p.m. 10:00 p.m. Paramount+ Venezuela 7:00 p.m. 9:00 p.m. Paramount+ Bolivia 7:00 p.m. aprox. 9:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Brasil 8:00 p.m. (Brasilia) 10:00 p.m. (Brasilia) Paramount+ y UFC Fight Pass Guatemala 5:00 p.m. aprox. 7:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass El Salvador 5:00–4:00 p.m. aprox. 7:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Honduras 5:00 p.m. aprox. 7:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Nicaragua 5:00 p.m. aprox. 7:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Puerto Rico 7:00 p.m. ET 9:00 p.m. ET Paramount+ (zona Estados Unidos) y CBS República Dominicana 7:00 p.m. aprox. 9:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass Costa Rica 5:00 p.m. aprox. 7:00 p.m. aprox. Paramount+ y UFC Fight Pass España 1:00 a.m. del domingo 10/05 (prelims) 3:00 a.m. del domingo 10/05 (main) HBO Max Reino Unido 0:00 a.m. del domingo 10/05 2:00 a.m. del domingo 10/05 TNT Sports (TV) Irlanda 0:00 a.m. del domingo 10/05 2:00 a.m. del domingo 10/05 TNT Sports (TV)

Conoce los horarios para ver la pelea UFC 328: Chimaev vs. Strickland este sábado 9 de mayo en el Prudential Center de la ciudad de Newark, Nueva Jersey. (Foto: ufcenespanol.com / Composición Mag) / Jairo Rúa

Cartelera completa de UFC 328

Main card

Evento estelar: Khamzat Chumaev (15-0-0) vs. Sean Strickland (30-7-0) – título de peso medio

Co-estelar: Joshua Van (16-2-0) vs. Tatsuro Taira (18-1-0) — título de peso mosca

Alexander Volkov vs. Waldo Cortes Acosta – pelea de peso pesado

Sean Brady vs. Joaquin Buckley – pelea de peso wélter

King Green vs. Jeremy Stephens – pelea de peso ligero

Prelims

Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz – Pelea de peso medio

Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov – Pelea de peso wélter

Grant Dawson vs. Mateusz Rębecki — Pelea de peso ligero

Jim Miller vs. Jared Gordon — Pelea de peso ligero

Early Prelims

Roman Kopylov vs. Marco Tulio — Pelea de peso medio

Pat Sabatini vs. William Gomis — Pelea de peos pluma

Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos — Pelea de peso medio

Clayton Carpenter vs. Jose Ochoa – Pelea de peso mosca