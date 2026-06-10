La expectativa por la Copa Mundial 2026 crece a medida que se acerca el inicio del torneo más importante del fútbol internacional. Miles de aficionados en Colombia ya se preparan para seguir cada encuentro de la cita mundialista, por lo que una de las principales preguntas gira en torno a las señales de televisión que tendrán los derechos de transmisión. En esta nota te contamos cuáles serán los canales de TV encargados de llevar todas las emociones de la Copa Mundial 2026 a los hogares colombianos.

La próxima edición del Mundial promete marcar un antes y un después en la historia de la competición, no solo por su formato ampliado y la participación de un mayor número de selecciones, sino también por el enorme despliegue mediático que acompañará cada jornada. Ante este panorama, conocer las opciones disponibles para ver los partidos se convierte en información fundamental para los seguidores que no quieren perderse ningún detalle del certamen.

Desde la ceremonia inaugural hasta la gran final, los fanáticos estarán atentos a cada transmisión, análisis y cobertura especial que rodeará al torneo. Por ello, a continuación presentamos la lista de canales de televisión que emitirán los partidos de la Copa Mundial 2026 en Colombia, así como los detalles más relevantes sobre su programación y cobertura.

La Copa Mundial FIFA 2026 tendrá 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia del torneo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Los canales de TV que transmitirán los partidos de la Copa Mundial 2026 en Colombia

TV abierta y de paga

Caracol y RCN transmitirán 35 partidos en señal abierta y gratuita, incluyendo los tres duelos de Colombia en la fase de grupos: el debut ante Uzbekistán el 17 de junio, el segundo compromiso ante República Democrática del Congo el 23 de junio, y el cierre ante Portugal el 27 de junio.

Por otro lado, DSports, disponible a través de DirecTV, cuenta con la licencia para transmitir todos los encuentros de la Copa Mundial 2026.

Servicios de streaming

Caracol y RCN, a través de Caracol Play y Deportes RCN En Vivo, también ofrecerán la transmisión de los partidos por Internet, sin costo adicional para quienes ya tienen señal abierta.

DGO, la plataforma de streaming de DSports, pasará todos los partidos del Mundial 2026 por Internet, al igual que Paramount+. En el caso de Disney+, pues solo transmitirá 30 partidos del certamen, todos ellos a través de su plan Premium. De esos encuentros, 22 juegos serán de la fase de grupos, dos de los 16avos de final, dos de los octavos de final, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la final.