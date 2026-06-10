Inicia el torneo más importante del fútbol este jueves 11 de junio, la Copa Mundial 2026, que se disfrutará desde Estados Unidos y podrás seguirla en España tanto en TV de paga como en TV abierta. A continuación, te dejaré con la guía completa de los horarios y canales para seguir todos los partidos de este Mundial de Fútbol 2026 desde el territorio español, junto con los canales en TV y Streaming de los juegos de la selección española, una de las candidatas a alzar el trofeo.
¿En qué canales de TV transmiten la Copa Mundial 2026 desde España?
La Copa Mundial de Fútbol 2026 inicia este jueves 11 de junio y se podrá ver en España tanto en TV abierta como en streaming online. Eso sí, será solo a través de una señal abierta que es TVE La 1 y RTVE Play, que pasará 33 encuentros de este Mundial.
De otro lado, si cuentas con DAZN sí podrás ver los 104 partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Además, aquellos que cuenten con Movistar Plus podrán ver la dial de DAZN y seguir todos los enfrentamientos.
Solo mediante estos canales podrás seguir todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol desde cualquier parte del territorio español.
Fixture de España en la Copa Mundial de Fútbol 2026
España vs. Cabo Verde
- Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
- Hora: 4:00 p.m. ET / 10:00 p.m. España
- Estadio: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium)
- Sede: Atlanta, Georgia
- Canales TV en España: DAZN, La 1 de RTVE, RTVE Play
España vs. Arabia Saudita
- Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
- Hora: 4:00 p.m. ET / 10:00 p.m. España
- Estadio: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium)
- Sede: Atlanta, Georgia
- Canales TV en España: DAZN, La 1 de RTVE, RTVE Play
España vs. Uruguay
- Fecha: Viernes 26 de junio de 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 3:00 a.m. (sábado 27 en España)
- Estadio: NRG Stadium
- Sede: Houston, Texas
- Canales TV en España: DAZN, La 1 de RTVE, RTVE Play