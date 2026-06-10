Inicia el torneo más importante del fútbol este jueves 11 de junio, la Copa Mundial 2026, que se disfrutará desde Estados Unidos y podrás seguirla en España tanto en TV de paga como en TV abierta. A continuación, te dejaré con la guía completa de los horarios y canales para seguir todos los partidos de este Mundial de Fútbol 2026 desde el territorio español , junto con los canales en TV y Streaming de los juegos de la selección española, una de las candidatas a alzar el trofeo.

España llega al Mundial con una nueva generación joven encabezada por Lamine Yamal, que con apenas 18 años aporta un factor diferencial.

¿En qué canales de TV transmiten la Copa Mundial 2026 desde España?

La Copa Mundial de Fútbol 2026 inicia este jueves 11 de junio y se podrá ver en España tanto en TV abierta como en streaming online. Eso sí, será solo a través de una señal abierta que es TVE La 1 y RTVE Play, que pasará 33 encuentros de este Mundial .

De otro lado, si cuentas con DAZN sí podrás ver los 104 partidos de la Copa Mundial de Fútbol . Además, aquellos que cuenten con Movistar Plus podrán ver la dial de DAZN y seguir todos los enfrentamientos.

Solo mediante estos canales podrás seguir todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol desde cualquier parte del territorio español.

Fixture de España en la Copa Mundial de Fútbol 2026

España vs. Cabo Verde

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 Hora: 4:00 p.m. ET / 10:00 p.m. España

4:00 p.m. ET / 10:00 p.m. España Estadio: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium)

Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) Sede: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Canales TV en España: DAZN, La 1 de RTVE, RTVE Play

España vs. Arabia Saudita

Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 Hora: 4:00 p.m. ET / 10:00 p.m. España

4:00 p.m. ET / 10:00 p.m. España Estadio: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium)

Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) Sede: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Canales TV en España: DAZN, La 1 de RTVE, RTVE Play

España vs. Uruguay

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Viernes 26 de junio de 2026 Hora: 9:00 p.m. ET / 3:00 a.m. (sábado 27 en España)

9:00 p.m. ET / 3:00 a.m. (sábado 27 en España) Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Sede: Houston, Texas

Houston, Texas Canales TV en España: DAZN, La 1 de RTVE, RTVE Play