Todo listo para vivir la Copa Mundial de Fútbol 2026 desde el país anfitrión, Estados Unidos, que albergará la edición más importante de la historia y la primera en tener a 48 selecciones participantes, con un récord de 104 partidos hasta la final del próximo domingo 19 de julio. Por esta razón, desde USA se han habilitado canales tanto en inglés como en español para seguir el torneo y aquí te contaré cuáles son las señales oficiales de TV y Streaming para seguir todos los partidos del Mundial 2026.
¿En qué canales de TV transmiten los partidos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos?
Estados Unidos es el anfitrión y contará con importantes señales, tanto en inglés como en español, para poder ver todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Sus señales en inglés irán a través de FOX Sports, tanto en FOX como en FS1, FS2 y FS3, dependiendo de los partidos que correspondan en los días del Mundial 2026.
Sus señales en español serán Telemundo Deportes, Universo y Peacock, esta última en streaming online, que tendrán habilitadas varias señales para poder ver todos los partidos de esta Copa del Mundo 2026.
FIXTURE COMPLETO DE ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL 2026
Estados Unidos vs. Paraguay
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT
- Estadio: SoFi Stadium
- Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
- Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
- Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One
Estados Unidos vs. Australia
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT
- Estadio: Lumen Field
- Sede: Seattle, Washington
- Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
- Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One
Estados Unidos vs. Turquía
- Fecha: Jueves 25 de junio de 2026
- Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT
- Estadio: SoFi Stadium
- Sede: Los Ángeles (Inglewood), California
- Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock
- Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One