Todo listo para vivir la Copa Mundial de Fútbol 2026 desde el país anfitrión, Estados Unidos, que albergará la edición más importante de la historia y la primera en tener a 48 selecciones participantes, con un récord de 104 partidos hasta la final del próximo domingo 19 de julio. Por esta razón, desde USA se han habilitado canales tanto en inglés como en español para seguir el torneo y aquí te contaré cuáles son las señales oficiales de TV y Streaming para seguir todos los partidos del Mundial 2026 .

Conoce qué canales de TV y streaming online pasan los partidos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos desde el 11 de junio al 19 de julio. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿En qué canales de TV transmiten los partidos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos?

Estados Unidos es el anfitrión y contará con importantes señales, tanto en inglés como en español, para poder ver todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Sus señales en inglés irán a través de FOX Sports, tanto en FOX como en FS1, FS2 y FS3, dependiendo de los partidos que correspondan en los días del Mundial 2026.

Sus señales en español serán Telemundo Deportes, Universo y Peacock, esta última en streaming online, que tendrán habilitadas varias señales para poder ver todos los partidos de esta Copa del Mundo 2026.

FIXTURE COMPLETO DE ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL 2026

Estados Unidos vs. Paraguay

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Hora: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

Estadio: SoFi Stadium

Sede: Los Ángeles (Inglewood), California

Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock

Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One

Estados Unidos vs. Australia

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

Estadio: Lumen Field

Sede: Seattle, Washington

Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock

Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One

Estados Unidos vs. Turquía

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

Estadio: SoFi Stadium

Sede: Los Ángeles (Inglewood), California

Canales TV en español: Telemundo Deportes, Universo, Peacock

Canales TV en inglés: FOX, FOX Sports App, FOX One