A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados mexicanos es dónde podrán ver los partidos del torneo. Y la respuesta no es tan simple como en ediciones anteriores: aunque la televisión abierta tendrá una cobertura importante, no todos los encuentros estarán disponibles gratis.

México volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo al convertirse en el primer país de la historia en albergar partidos de tres Mundiales diferentes. Con sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y el partido inaugural programado en el Estadio Azteca, millones de seguidores estarán pendientes de cada jornada del campeonato.

La cobertura estará repartida entre TV Azteca, Canal 5, TUDN, Nu9ve, Las Estrellas y ViX. Mientras la televisión abierta transmitirá una selección de partidos destacados, ViX será la plataforma que ofrecerá los 104 encuentros del torneo, incluyendo la fase de grupos completa, las rondas eliminatorias y la gran final.

TL;DR

📺 El Mundial 2026 podrá verse por Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), Azteca 7, Azteca Uno y TUDN.

⚽ Un total de 32 partidos estarán disponibles por televisión abierta en México.

🇲🇽 Los tres partidos de la Selección Mexicana en fase de grupos podrán verse gratis.

📱 ViX transmitirá los 104 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🏆 El partido inaugural, las semifinales y la final también formarán parte de la cobertura abierta.

¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en México?

Los aficionados mexicanos tendrán varias alternativas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

TelevisaUnivision

Canal Tipo de señal Las Estrellas TV abierta Canal 5 TV abierta Canal 9 (Nu9ve) TV abierta TUDN TV de paga ViX Streaming

TV Azteca

Canal Tipo de señal Azteca 7 TV abierta Azteca Uno TV abierta

Gracias a esta combinación, los aficionados podrán seguir los encuentros más importantes por televisión tradicional o acceder a la cobertura completa mediante streaming.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en México?

La televisión abierta transmitirá 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección incluye el encuentro inaugural, los tres partidos de México en la fase de grupos, varios compromisos protagonizados por potencias del fútbol internacional y partidos de las rondas eliminatorias.

Aunque la televisión abierta ofrecerá una parte importante del campeonato, la única plataforma que contará con los 104 partidos del Mundial 2026 en México será ViX.

¿Qué partidos destacados se transmitirán por televisión abierta en México?

Los aficionados que sigan el torneo mediante señal abierta podrán disfrutar algunos de los encuentros más atractivos de la fase de grupos, además de los compromisos de la Selección Mexicana.

Fecha Partido TV / Streaming 11 de junio México vs. Sudáfrica Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 13 de junio Brasil vs. Marruecos Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 14 de junio Países Bajos vs. Japón Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 16 de junio Argentina vs. Argelia Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 17 de junio Inglaterra vs. Croacia Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 18 de junio México vs. Corea del Sur Azteca 7, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX 19 de junio Brasil vs. Haití Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 21 de junio España vs. Arabia Saudita Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 22 de junio Noruega vs. Senegal Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 23 de junio Colombia vs. Repechaje Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 24 de junio República Checa vs. México Azteca 7, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX 25 de junio Ecuador vs. Alemania Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 26 de junio Uruguay vs. España Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 27 de junio Panamá vs. Inglaterra Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX 27 de junio Colombia vs. Portugal Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Además de estos encuentros de la fase de grupos, TV Azteca y TelevisaUnivision también tendrán transmisiones de partidos de eliminación directa, incluyendo dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final del campeonato.

¿Dónde ver los 104 partidos del Mundial 2026 en México?

Si tu objetivo es seguir absolutamente todos los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la opción más completa será ViX.

La plataforma ofrecerá cobertura integral del torneo, incluyendo los 72 partidos de la fase de grupos, los 32 encuentros de eliminación directa y la gran final.

Plataforma Cobertura ViX 104 partidos TUDN Cobertura complementaria Azteca Deportes Partidos seleccionados

Números de canal para ver el Mundial 2026 en México

¿Qué canal es el Canal 5 en tv abierta y cable?

Operador Canal Dish 105 SD / 605 HD SKY 105 SD / 1105 HD Megacable 205 SD / 1205 HD Izzi 105 SD / 805 HD Totalplay 5 SD / 105 HD

¿Qué canal es Las Estrellas en tv abierta y cable?

Operador Canal Señal abierta Canal 2 Dish Canal 102 Izzi Canal 102 SKY Canal 1102 Star TV Canal 102 Totalplay Canal 2

¿Qué canal es el Canal 9 (Nu9ve) en tv abierta y cable?

Operador Canal Señal abierta Canal 9 Totalplay Canal 9 Izzi Canal 109 Star TV Canal 189 SKY 150 SD / 1150 HD

¿Qué canal es Azteca 7 en tv abierta y cable?

Operador Canal Dish 107 SD / 607 HD SKY 107 SD / 1107 HD Megacable 107 SD / 1207 HD Izzi 107 SD / 807 HD

¿Qué canal es TUDN en tv abierta y cable?

Operador Canal Totalplay Canal 503 SKY Canales 547 y 1547 Izzi Canales 501 y 890

Los partidos de México serán protagonistas de la cobertura abierta

La Selección Mexicana será uno de los grandes focos de atención durante el campeonato y sus tres compromisos de la fase de grupos estarán disponibles mediante televisión abierta para millones de aficionados.

Partido Fecha TV / Streaming México vs. Sudáfrica 11 de junio Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX México vs. Corea del Sur 18 de junio Azteca 7, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX México vs. República Checa 24 de junio Azteca 7, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX

El Estadio Azteca volverá a hacer historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un nuevo capítulo para uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El Estadio Azteca será sede del partido inaugural y se convertirá en el primer recinto de la historia en albergar encuentros de tres Copas del Mundo distintas, después de los torneos de 1970 y 1986.

La inauguración del campeonato en Ciudad de México colocará nuevamente al país en el centro de la atención mundial y reforzará el legado futbolístico de uno de los estadios más reconocidos del planeta.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?

Los aficionados que prefieran disfrutar los partidos en pantalla grande podrán acceder a la cobertura mediante:

ViX

Android TV

Google TV

Apple TV

Roku

Fire TV

La disponibilidad puede variar según la región y el dispositivo utilizado.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en México

¿Qué canal transmitirá el Mundial 2026 en México?

La cobertura estará repartida entre Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), Azteca 7, Azteca Uno, TUDN y ViX.

¿Cuántos partidos se podrán ver gratis por televisión abierta?

Un total de 32 encuentros estarán disponibles mediante televisión abierta.

¿Dónde se podrán ver los 104 partidos del Mundial?

ViX ofrecerá acceso a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Canal 5 transmitirá los partidos de México?

Sí. Canal 5 formará parte de la cobertura abierta de los encuentros de la Selección Mexicana.

¿TV Azteca tendrá transmisiones del Mundial?

Sí. Azteca 7 y Azteca Uno participarán en la cobertura del torneo.

¿México será sede del Mundial 2026?

Sí. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergarán partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Conclusión

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá múltiples opciones para los aficionados mexicanos. Desde la televisión abierta con Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), Azteca 7 y Azteca Uno, hasta la cobertura especializada de TUDN y la transmisión completa mediante ViX, los seguidores del fútbol tendrán diversas alternativas para seguir el torneo más importante del planeta. Con México como país anfitrión, el Estadio Azteca como escenario del partido inaugural y la Selección Mexicana como una de las protagonistas, la expectativa por el Mundial ya se vive en cada rincón del país.