A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados mexicanos es dónde podrán ver los partidos del torneo. Y la respuesta no es tan simple como en ediciones anteriores: aunque la televisión abierta tendrá una cobertura importante, no todos los encuentros estarán disponibles gratis.
México volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo al convertirse en el primer país de la historia en albergar partidos de tres Mundiales diferentes. Con sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y el partido inaugural programado en el Estadio Azteca, millones de seguidores estarán pendientes de cada jornada del campeonato.
La cobertura estará repartida entre TV Azteca, Canal 5, TUDN, Nu9ve, Las Estrellas y ViX. Mientras la televisión abierta transmitirá una selección de partidos destacados, ViX será la plataforma que ofrecerá los 104 encuentros del torneo, incluyendo la fase de grupos completa, las rondas eliminatorias y la gran final.
TL;DR
- 📺 El Mundial 2026 podrá verse por Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), Azteca 7, Azteca Uno y TUDN.
- ⚽ Un total de 32 partidos estarán disponibles por televisión abierta en México.
- 🇲🇽 Los tres partidos de la Selección Mexicana en fase de grupos podrán verse gratis.
- 📱 ViX transmitirá los 104 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- 🏆 El partido inaugural, las semifinales y la final también formarán parte de la cobertura abierta.
¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en México?
Los aficionados mexicanos tendrán varias alternativas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante televisión abierta, de paga y plataformas digitales.
TelevisaUnivision
|Canal
|Tipo de señal
|Las Estrellas
|TV abierta
|Canal 5
|TV abierta
|Canal 9 (Nu9ve)
|TV abierta
|TUDN
|TV de paga
|ViX
|Streaming
TV Azteca
|Canal
|Tipo de señal
|Azteca 7
|TV abierta
|Azteca Uno
|TV abierta
Gracias a esta combinación, los aficionados podrán seguir los encuentros más importantes por televisión tradicional o acceder a la cobertura completa mediante streaming.
¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en México?
La televisión abierta transmitirá 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección incluye el encuentro inaugural, los tres partidos de México en la fase de grupos, varios compromisos protagonizados por potencias del fútbol internacional y partidos de las rondas eliminatorias.
Aunque la televisión abierta ofrecerá una parte importante del campeonato, la única plataforma que contará con los 104 partidos del Mundial 2026 en México será ViX.
¿Qué partidos destacados se transmitirán por televisión abierta en México?
Los aficionados que sigan el torneo mediante señal abierta podrán disfrutar algunos de los encuentros más atractivos de la fase de grupos, además de los compromisos de la Selección Mexicana.
|Fecha
|Partido
|TV / Streaming
|11 de junio
|México vs. Sudáfrica
|Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX
|12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|14 de junio
|Países Bajos vs. Japón
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|18 de junio
|México vs. Corea del Sur
|Azteca 7, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX
|19 de junio
|Brasil vs. Haití
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|21 de junio
|España vs. Arabia Saudita
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|22 de junio
|Noruega vs. Senegal
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|23 de junio
|Colombia vs. Repechaje
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|24 de junio
|República Checa vs. México
|Azteca 7, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX
|25 de junio
|Ecuador vs. Alemania
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|26 de junio
|Uruguay vs. España
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
Además de estos encuentros de la fase de grupos, TV Azteca y TelevisaUnivision también tendrán transmisiones de partidos de eliminación directa, incluyendo dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final del campeonato.
¿Dónde ver los 104 partidos del Mundial 2026 en México?
Si tu objetivo es seguir absolutamente todos los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la opción más completa será ViX.
La plataforma ofrecerá cobertura integral del torneo, incluyendo los 72 partidos de la fase de grupos, los 32 encuentros de eliminación directa y la gran final.
|Plataforma
|Cobertura
|ViX
|104 partidos
|TUDN
|Cobertura complementaria
|Azteca Deportes
|Partidos seleccionados
Números de canal para ver el Mundial 2026 en México
¿Qué canal es el Canal 5 en tv abierta y cable?
|Operador
|Canal
|Dish
|105 SD / 605 HD
|SKY
|105 SD / 1105 HD
|Megacable
|205 SD / 1205 HD
|Izzi
|105 SD / 805 HD
|Totalplay
|5 SD / 105 HD
¿Qué canal es Las Estrellas en tv abierta y cable?
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|Canal 2
|Dish
|Canal 102
|Izzi
|Canal 102
|SKY
|Canal 1102
|Star TV
|Canal 102
|Totalplay
|Canal 2
¿Qué canal es el Canal 9 (Nu9ve) en tv abierta y cable?
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|Canal 9
|Totalplay
|Canal 9
|Izzi
|Canal 109
|Star TV
|Canal 189
|SKY
|150 SD / 1150 HD
¿Qué canal es Azteca 7 en tv abierta y cable?
|Operador
|Canal
|Dish
|107 SD / 607 HD
|SKY
|107 SD / 1107 HD
|Megacable
|107 SD / 1207 HD
|Izzi
|107 SD / 807 HD
¿Qué canal es TUDN en tv abierta y cable?
|Operador
|Canal
|Totalplay
|Canal 503
|SKY
|Canales 547 y 1547
|Izzi
|Canales 501 y 890
Los partidos de México serán protagonistas de la cobertura abierta
La Selección Mexicana será uno de los grandes focos de atención durante el campeonato y sus tres compromisos de la fase de grupos estarán disponibles mediante televisión abierta para millones de aficionados.
|Partido
|Fecha
|TV / Streaming
|México vs. Sudáfrica
|11 de junio
|Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX
|México vs. Corea del Sur
|18 de junio
|Azteca 7, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX
|México vs. República Checa
|24 de junio
|Azteca 7, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX
El Estadio Azteca volverá a hacer historia
La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un nuevo capítulo para uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. El Estadio Azteca será sede del partido inaugural y se convertirá en el primer recinto de la historia en albergar encuentros de tres Copas del Mundo distintas, después de los torneos de 1970 y 1986.
La inauguración del campeonato en Ciudad de México colocará nuevamente al país en el centro de la atención mundial y reforzará el legado futbolístico de uno de los estadios más reconocidos del planeta.
¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?
Los aficionados que prefieran disfrutar los partidos en pantalla grande podrán acceder a la cobertura mediante:
- ViX
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Fire TV
La disponibilidad puede variar según la región y el dispositivo utilizado.
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en México
¿Qué canal transmitirá el Mundial 2026 en México?
La cobertura estará repartida entre Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), Azteca 7, Azteca Uno, TUDN y ViX.
¿Cuántos partidos se podrán ver gratis por televisión abierta?
Un total de 32 encuentros estarán disponibles mediante televisión abierta.
¿Dónde se podrán ver los 104 partidos del Mundial?
ViX ofrecerá acceso a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¿Canal 5 transmitirá los partidos de México?
Sí. Canal 5 formará parte de la cobertura abierta de los encuentros de la Selección Mexicana.
¿TV Azteca tendrá transmisiones del Mundial?
Sí. Azteca 7 y Azteca Uno participarán en la cobertura del torneo.
¿México será sede del Mundial 2026?
Sí. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergarán partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Conclusión
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá múltiples opciones para los aficionados mexicanos. Desde la televisión abierta con Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve), Azteca 7 y Azteca Uno, hasta la cobertura especializada de TUDN y la transmisión completa mediante ViX, los seguidores del fútbol tendrán diversas alternativas para seguir el torneo más importante del planeta. Con México como país anfitrión, el Estadio Azteca como escenario del partido inaugural y la Selección Mexicana como una de las protagonistas, la expectativa por el Mundial ya se vive en cada rincón del país.