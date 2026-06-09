La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó en Panamá. Tras asegurar su clasificación, la Selección Nacional volverá a medirse con las mejores selecciones del planeta en una edición histórica que reunirá a 48 equipos y 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá. El interés de los aficionados crece a medida que se acerca el inicio del torneo y una de las preguntas más frecuentes es dónde seguir cada encuentro en vivo.

Las opciones serán variadas. TVN, TVMax y RPC llevarán una parte importante de la Copa del Mundo a la televisión abierta, mientras que plataformas como TVN Pass y Medcom GO complementarán la cobertura digital. Para quienes no quieran perderse ningún partido, Tigo Sports contará con la transmisión completa de los 104 encuentros, incluidos todos los compromisos de Panamá y las rondas eliminatorias.

TL;DR

📺 TVN, TVMax y RPC transmitirán partidos del Mundial 2026 en Panamá.

⚽ Todos los partidos de la Selección de Panamá podrán verse por televisión abierta.

📱 TVN Pass y Medcom GO ofrecerán transmisión online de partidos seleccionados.

🏆 Tigo Sports transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🎯 FOX Sports contará con una selección de 52 encuentros del torneo.

📲 La app de Tigo Sports permitirá seguir el campeonato desde celulares, tablets y Smart TV.

¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Panamá?

Los aficionados panameños tendrán acceso al campeonato mediante televisión abierta, televisión por suscripción y plataformas digitales.

Canal o plataforma Tipo de señal TVN TV abierta TVMax TV abierta RPC TV abierta TVN Pass Streaming Medcom GO Streaming Tigo Sports TV paga y streaming FOX Sports TV paga

La cobertura combinará partidos gratuitos para toda la audiencia con una oferta premium para quienes deseen seguir el campeonato completo.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en Panamá?

La televisión abierta contará con una importante selección de encuentros del torneo.

TVN, TVMax y RPC transmitirán alrededor de 40 partidos del campeonato, incluyendo:

Todos los partidos de Panamá.

Partido inaugural.

Encuentros destacados de la fase de grupos.

Partidos de eliminación directa.

Semifinales.

Final.

Esto permitirá que millones de panameños sigan los momentos más importantes de la Copa del Mundo sin necesidad de contratar servicios adicionales.

¿Qué partidos del Mundial 2026 pasan TVMax y TVN Pass en Panamá?

TVMax y TVN Pass transmitirán 23 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, incluidos todos los encuentros de la Selección de Panamá. Además, ofrecerán partidos de eliminación directa y la final del torneo.

Fecha Partido Hora Panamá 11 de junio México vs. Sudáfrica 14:00 12 de junio Canadá vs. Bosnia 14:00 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 20:00 13 de junio Brasil vs. Marruecos 17:00 14 de junio Países Bajos vs. Japón 15:00 15 de junio Uruguay vs. Arabia Saudita 17:00 16 de junio Francia vs. Senegal 14:00 16 de junio Argentina vs. Argelia 20:00 17 de junio Portugal vs. RD Congo 12:00 17 de junio Panamá vs. Ghana 18:00 18 de junio Suiza vs. Bosnia 14:00 18 de junio México vs. Corea del Sur 20:00 19 de junio Estados Unidos vs. Australia 14:00 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil 15:00 21 de junio España vs. Arabia Saudita 11:00 22 de junio Argentina vs. Austria 12:00 23 de junio Panamá vs. Croacia 18:00 24 de junio Brasil vs. Escocia 17:00 25 de junio Ecuador vs. Alemania 15:00 26 de junio Noruega vs. Francia 14:00 26 de junio España vs. Uruguay 19:00 27 de junio Panamá vs. Inglaterra 16:00 27 de junio Colombia vs. Portugal 18:30

¿Qué partidos del Mundial 2026 pasa RPC en Panamá?

RPC transmitirá 22 encuentros de la fase de grupos, además de partidos de las rondas eliminatorias y todos los encuentros de Panamá si avanza a la siguiente fase.

Entre los partidos confirmados destacan:

México vs. Sudáfrica.

Estados Unidos vs. Paraguay.

Francia vs. Senegal.

Argentina vs. Argelia.

Panamá vs. Ghana.

Panamá vs. Croacia.

Panamá vs. Inglaterra.

Colombia vs. Portugal.

La señal también contará con encuentros destacados de las fases finales y la final del campeonato.

¿Qué partidos del Mundial 2026 pasa TVN en Panamá?

TVN apostará por una cobertura más selectiva durante la fase de grupos.

Fecha Partido Hora Panamá 11 de junio México vs. Sudáfrica 14:00 17 de junio Panamá vs. Ghana 18:00 21 de junio España vs. Arabia Saudita 11:00 23 de junio Panamá vs. Croacia 18:00 27 de junio Panamá vs. Inglaterra 16:00

Además de estos encuentros, TVN también contará con partidos destacados de las rondas eliminatorias y los compromisos de Panamá si la Selección Nacional avanza en el torneo.

Tigo Sports tendrá todos los partidos del Mundial 2026 en Panamá

Mientras la televisión abierta ofrecerá una selección de encuentros, Tigo Sports será la única señal en Panamá que transmitirá los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo 64 encuentros exclusivos.

Los aficionados podrán seguir el campeonato mediante:

Tigo Sports.

App Tigo Sports.

Teléfonos móviles.

Tablets.

Computadoras.

Smart TV compatibles.

Desde la fase de grupos hasta la final, la señal deportiva contará con cobertura integral del torneo.

FOX Sports también tendrá protagonismo durante el Mundial 2026

La llegada de FOX Sports a Centroamérica ampliará las opciones para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cadena contará con transmisiones de 52 partidos del campeonato, incluidos encuentros de la fase de grupos y rondas eliminatorias.

Sin embargo, en Panamá la cobertura más amplia seguirá estando en manos de Tigo Sports, que contará con los 104 partidos del torneo.

Números de canal para ver el Mundial 2026 en Panamá

¿Qué canal es RPC TV?

Operador Canal Señal abierta Canal 4 Cable Onda Canal 4 SKY Canal 193 Inter Satelital Canal 3082 Claro TV Canal 1 SD / 133 HD

¿Qué canal es TVMAX?

Operador Canal Señal abierta Canal 9 Cable Onda Canal 9 SKY Canal 194 Inter Satelital Canal 3083 Claro TV Canal 2 SD / 132 HD

¿Qué canal es TVN?

Operador Canal Señal abierta Canal 2 Cable Onda Canal 2 SKY Canal 192 Cabletica Canal 545 Inter Satelital Canal 3081 Claro TV Canal 3 SD / 131 HD

¿Qué canal es TiGo Sports (FOX Sports)?

Servicio Canal Tigo TV Canal 500 Tigo TV HD Canal 1370

¿Cómo ver el Mundial 2026 por TVN Pass?

TVN Pass permitirá seguir online varios encuentros del campeonato mediante teléfonos móviles, tablets, computadoras y dispositivos compatibles con Smart TV.

La plataforma también ofrecerá contenido complementario, resúmenes y programación especial relacionada con el Mundial.

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Medcom GO?

Los usuarios de Medcom GO podrán acceder a la programación deportiva de TVMax y RPC desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Entre las opciones compatibles destacan:

Android TV.

Google TV.

Apple TV.

Roku.

Fire TV.

Navegadores web.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV?

Los aficionados que prefieran disfrutar los partidos en pantalla grande podrán utilizar:

Tigo Sports App.

TVN Pass.

Medcom GO.

Android TV.

Google TV.

Apple TV.

Roku.

Fire TV.

Panamá vuelve a ilusionarse con una Copa del Mundo

Después de su histórica participación en Rusia 2018, la Selección de Panamá volverá a competir en el torneo más importante del fútbol mundial. La presencia de la Roja en la edición de 2026 ha disparado el interés por la competición y convertido cada partido en una cita obligada para millones de aficionados.

La posibilidad de ver nuevamente a Panamá enfrentando a selecciones de primer nivel añade un atractivo especial a un Mundial que promete ser el más grande de la historia.

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en Panamá

¿Qué canal transmitirá el Mundial 2026 en Panamá?

TVN, TVMax y RPC transmitirán partidos seleccionados del campeonato.

¿Dónde ver los 104 partidos del Mundial?

Tigo Sports y la app de Tigo Sports ofrecerán cobertura completa de los 104 encuentros.

¿FOX Sports transmitirá partidos del Mundial?

Sí. FOX Sports contará con una selección de 52 partidos del campeonato.

¿TVN Pass transmitirá partidos del Mundial?

Sí. La plataforma contará con partidos seleccionados y contenido relacionado con el torneo.

¿Medcom GO tendrá partidos del Mundial?

Sí. Permitirá seguir encuentros emitidos por TVMax y RPC.

¿Los partidos de Panamá se podrán ver gratis?

Sí. Los encuentros de la Selección Nacional estarán disponibles mediante televisión abierta.

¿Qué plataforma tiene toda la Copa Mundial 2026?

Tigo Sports será la única opción con los 104 partidos del campeonato.

Conclusión

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá múltiples alternativas para los aficionados panameños. TVN, TVMax y RPC llevarán los partidos más importantes a la televisión abierta, mientras que TVN Pass y Medcom GO ampliarán la experiencia digital. Para quienes no quieran perderse ningún encuentro, Tigo Sports tendrá la cobertura completa de los 104 partidos del torneo. Con Panamá nuevamente presente en la máxima cita del fútbol mundial, la expectativa crece día a día y los aficionados tendrán más opciones que nunca para acompañar a la Roja en cada paso del campeonato.