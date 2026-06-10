Cada Mundial deja historias que van más allá de las selecciones clasificadas. Venezuela no consiguió asegurar un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero eso no impedirá que millones de aficionados sigan con atención el torneo más importante del planeta. La edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá promete ser histórica: reunirá a 48 selecciones, tendrá un récord de 104 partidos y contará con algunas de las mayores figuras del fútbol internacional disputando el trofeo más codiciado del deporte.

Desde Caracas hasta Maracaibo, la pregunta comienza a repetirse entre los fanáticos: dónde ver los partidos y qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Venezuela. La buena noticia es que habrá alternativas tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming. Televen llevará una selección de encuentros a millones de hogares del país, mientras que DSports y DGO ofrecerán la cobertura completa del campeonato. Disney+ Premium, por su parte, también contará con una programación de partidos destacados.

TL;DR

📺 Televen será el único canal de televisión abierta que transmitirá partidos del Mundial 2026 en Venezuela.

⚽ DSports y DGO ofrecerán los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

📱 Disney+ Premium transmitirá 30 encuentros seleccionados del torneo.

🏆 Televen emitirá partidos destacados de la fase de grupos y rondas eliminatorias.

🌎 El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos por primera vez en la historia.

¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Venezuela?

Los aficionados venezolanos tendrán tres grandes alternativas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Plataforma Tipo de señal Cobertura Televen TV abierta Partidos seleccionados DSports TV por suscripción 104 partidos DGO Streaming 104 partidos Disney+ Premium Streaming 30 partidos

Mientras Televen ofrecerá una selección de encuentros sin costo adicional para los televidentes, DSports y DGO serán las únicas opciones que transmitirán el torneo completo desde el partido inaugural hasta la gran final.

¿En qué canal puedo ver Televen durante el Mundial 2026?

Operador Canal Señal abierta (Caracas) Canal 10 UHF Inter Canal 10 NetUno Canal 10 SuperCable Canal 10 DirecTV (SimpleTV) Canal 110

Resto de Venezuela

Servicio Canal Señal abierta Canal 10 UHF (según disponibilidad local) Televisión por cable Puede variar según el operador y la ciudad

¿En qué canales puedo ver DSports durante el Mundial 2026?

Los aficionados que quieran seguir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante DSports podrán acceder a las diferentes señales deportivas de DIRECTV y SimpleTV.

Canal Numeración DSports 610 SD / 1610 HD DSports 2 612 SD / 1612 HD DSports 3 (DSports+) 613 SD / 1613 HD DSports 4K 614 SD / 1614 HD

Estas señales forman parte de la oferta deportiva de DIRECTV y SimpleTV en América Latina. Además, los mismos contenidos pueden seguirse mediante la plataforma DGO desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en Venezuela?

Televen será la principal alternativa para quienes deseen seguir el campeonato mediante señal abierta.

La cadena venezolana transmitirá 25 partidos confirmados de la fase de grupos, además de encuentros de las rondas eliminatorias. Esto permitirá que los aficionados puedan disfrutar algunos de los duelos más atractivos del torneo sin necesidad de contratar un servicio adicional.

Sin embargo, quienes quieran seguir los 104 encuentros de la Copa Mundial deberán recurrir a DSports o DGO.

¿Qué partidos transmitirá Televen durante la fase de grupos?

La programación confirmada para la primera fase incluye varios de los encuentros más atractivos del calendario mundialista.

Fecha Partido Hora Venezuela 11 de junio México vs. Sudáfrica 15:00 12 de junio Canadá vs. Bosnia 15:00 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 21:00 13 de junio Brasil vs. Marruecos 18:00 14 de junio Alemania vs. Curazao 13:00 14 de junio Ecuador vs. Costa de Marfil 19:00 15 de junio España vs. Cabo Verde 12:00 15 de junio Bélgica vs. Egipto 15:00 16 de junio Francia vs. Senegal 15:00 16 de junio Argentina vs. Argelia 21:00 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 16:00 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 22:00 18 de junio México vs. Corea del Sur 21:00 19 de junio Estados Unidos vs. Australia 15:00 20 de junio Países Bajos vs. Suecia 13:00 21 de junio Uruguay vs. Cabo Verde 18:00 22 de junio Argentina vs. Austria 13:00 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán 13:00 23 de junio Inglaterra vs. Ghana 16:00 24 de junio Suiza vs. Canadá 15:00 25 de junio Ecuador vs. Alemania 16:00 26 de junio Noruega vs. Francia 15:00 26 de junio Uruguay vs. España 20:00 27 de junio Croacia vs. Ghana 17:00 27 de junio Colombia vs. Portugal 19:30

Además de estos encuentros, Televen también tendrá cobertura de partidos de eliminación directa durante el desarrollo del campeonato.

¿Dónde ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Venezuela?

Si tu intención es seguir cada partido del torneo, las opciones son mucho más claras.

Plataforma Cobertura DSports 104 partidos DGO 104 partidos

DSports y DGO son los únicos servicios que transmitirán los 104 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Venezuela. Esto incluye toda la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final.

Para los aficionados más apasionados, representan la alternativa más completa para seguir el campeonato de principio a fin.

¿Qué partidos transmitirá Disney+ Premium?

Disney+ Premium contará con una programación especial de 30 encuentros seleccionados del Mundial 2026.

Entre los partidos confirmados destacan:

Fecha Partido 11 de junio México vs. Sudáfrica 12 de junio Canadá vs. Bosnia 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 13 de junio Brasil vs. Marruecos 16 de junio Francia vs. Senegal 16 de junio Argentina vs. Argelia 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 22 de junio Argentina vs. Austria 26 de junio Uruguay vs. España 27 de junio Colombia vs. Portugal

La plataforma ofrecerá estos encuentros mediante su plan Premium.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV desde Venezuela?

Los aficionados que prefieran seguir el torneo en pantalla grande podrán acceder mediante:

DGO

Disney+ Premium

Android TV

Google TV

Apple TV

Roku

Fire TV

La disponibilidad puede variar según el dispositivo y la región.

Televen vuelve a ser protagonista de una Copa Mundial

Televen ha construido una larga relación con las transmisiones mundialistas en Venezuela y volverá a ser la referencia de la televisión abierta durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gracias a su cobertura especial, millones de venezolanos podrán seguir algunos de los partidos más importantes del campeonato sin necesidad de contratar televisión por suscripción o plataformas de streaming.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en Venezuela

¿Qué canal transmitirá el Mundial 2026 en Venezuela?

Televen será el único canal de televisión abierta con transmisión de partidos del Mundial 2026.

¿Dónde ver los 104 partidos del Mundial?

DSports y DGO ofrecerán cobertura completa de los 104 encuentros del torneo.

¿Disney+ transmitirá el Mundial 2026?

Sí. Disney+ Premium contará con una selección de 30 partidos.

¿Televen transmitirá partidos de eliminación directa?

Sí. Además de la fase de grupos, el canal tendrá cobertura de encuentros de las rondas eliminatorias.

¿Cuál es la mejor opción para ver todo el Mundial?

DGO y DSports son las únicas alternativas que transmitirán los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Conclusión

Aunque Venezuela no estará presente en la cancha durante el Mundial 2026, la pasión por el fútbol seguirá muy viva entre sus aficionados. Televen ofrecerá una importante selección de partidos en televisión abierta, mientras que DSports y DGO pondrán a disposición la cobertura completa del torneo. Disney+ Premium complementará la oferta con encuentros destacados. En conjunto, los fanáticos venezolanos tendrán múltiples alternativas para seguir cada capítulo de la Copa del Mundo más grande de la historia.