Cada Mundial deja historias que van más allá de las selecciones clasificadas. Venezuela no consiguió asegurar un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero eso no impedirá que millones de aficionados sigan con atención el torneo más importante del planeta. La edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá promete ser histórica: reunirá a 48 selecciones, tendrá un récord de 104 partidos y contará con algunas de las mayores figuras del fútbol internacional disputando el trofeo más codiciado del deporte.
Desde Caracas hasta Maracaibo, la pregunta comienza a repetirse entre los fanáticos: dónde ver los partidos y qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Venezuela. La buena noticia es que habrá alternativas tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming. Televen llevará una selección de encuentros a millones de hogares del país, mientras que DSports y DGO ofrecerán la cobertura completa del campeonato. Disney+ Premium, por su parte, también contará con una programación de partidos destacados.
TL;DR
- 📺 Televen será el único canal de televisión abierta que transmitirá partidos del Mundial 2026 en Venezuela.
- ⚽ DSports y DGO ofrecerán los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- 📱 Disney+ Premium transmitirá 30 encuentros seleccionados del torneo.
- 🏆 Televen emitirá partidos destacados de la fase de grupos y rondas eliminatorias.
- 🌎 El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos por primera vez en la historia.
¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Venezuela?
Los aficionados venezolanos tendrán tres grandes alternativas para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026.
|Plataforma
|Tipo de señal
|Cobertura
|Televen
|TV abierta
|Partidos seleccionados
|DSports
|TV por suscripción
|104 partidos
|DGO
|Streaming
|104 partidos
|Disney+ Premium
|Streaming
|30 partidos
Mientras Televen ofrecerá una selección de encuentros sin costo adicional para los televidentes, DSports y DGO serán las únicas opciones que transmitirán el torneo completo desde el partido inaugural hasta la gran final.
¿En qué canal puedo ver Televen durante el Mundial 2026?
|Operador
|Canal
|Señal abierta (Caracas)
|Canal 10 UHF
|Inter
|Canal 10
|NetUno
|Canal 10
|SuperCable
|Canal 10
|DirecTV (SimpleTV)
|Canal 110
Resto de Venezuela
|Servicio
|Canal
|Señal abierta
|Canal 10 UHF (según disponibilidad local)
|Televisión por cable
|Puede variar según el operador y la ciudad
¿En qué canales puedo ver DSports durante el Mundial 2026?
Los aficionados que quieran seguir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante DSports podrán acceder a las diferentes señales deportivas de DIRECTV y SimpleTV.
|Canal
|Numeración
|DSports
|610 SD / 1610 HD
|DSports 2
|612 SD / 1612 HD
|DSports 3 (DSports+)
|613 SD / 1613 HD
|DSports 4K
|614 SD / 1614 HD
Estas señales forman parte de la oferta deportiva de DIRECTV y SimpleTV en América Latina. Además, los mismos contenidos pueden seguirse mediante la plataforma DGO desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV.
¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se podrán ver gratis en Venezuela?
Televen será la principal alternativa para quienes deseen seguir el campeonato mediante señal abierta.
La cadena venezolana transmitirá 25 partidos confirmados de la fase de grupos, además de encuentros de las rondas eliminatorias. Esto permitirá que los aficionados puedan disfrutar algunos de los duelos más atractivos del torneo sin necesidad de contratar un servicio adicional.
Sin embargo, quienes quieran seguir los 104 encuentros de la Copa Mundial deberán recurrir a DSports o DGO.
¿Qué partidos transmitirá Televen durante la fase de grupos?
La programación confirmada para la primera fase incluye varios de los encuentros más atractivos del calendario mundialista.
|Fecha
|Partido
|Hora Venezuela
|11 de junio
|México vs. Sudáfrica
|15:00
|12 de junio
|Canadá vs. Bosnia
|15:00
|12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay
|21:00
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|18:00
|14 de junio
|Alemania vs. Curazao
|13:00
|14 de junio
|Ecuador vs. Costa de Marfil
|19:00
|15 de junio
|España vs. Cabo Verde
|12:00
|15 de junio
|Bélgica vs. Egipto
|15:00
|16 de junio
|Francia vs. Senegal
|15:00
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|21:00
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|16:00
|17 de junio
|Uzbekistán vs. Colombia
|22:00
|18 de junio
|México vs. Corea del Sur
|21:00
|19 de junio
|Estados Unidos vs. Australia
|15:00
|20 de junio
|Países Bajos vs. Suecia
|13:00
|21 de junio
|Uruguay vs. Cabo Verde
|18:00
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|13:00
|23 de junio
|Portugal vs. Uzbekistán
|13:00
|23 de junio
|Inglaterra vs. Ghana
|16:00
|24 de junio
|Suiza vs. Canadá
|15:00
|25 de junio
|Ecuador vs. Alemania
|16:00
|26 de junio
|Noruega vs. Francia
|15:00
|26 de junio
|Uruguay vs. España
|20:00
|27 de junio
|Croacia vs. Ghana
|17:00
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|19:30
Además de estos encuentros, Televen también tendrá cobertura de partidos de eliminación directa durante el desarrollo del campeonato.
¿Dónde ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Venezuela?
Si tu intención es seguir cada partido del torneo, las opciones son mucho más claras.
|Plataforma
|Cobertura
|DSports
|104 partidos
|DGO
|104 partidos
DSports y DGO son los únicos servicios que transmitirán los 104 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Venezuela. Esto incluye toda la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final.
Para los aficionados más apasionados, representan la alternativa más completa para seguir el campeonato de principio a fin.
¿Qué partidos transmitirá Disney+ Premium?
Disney+ Premium contará con una programación especial de 30 encuentros seleccionados del Mundial 2026.
Entre los partidos confirmados destacan:
|Fecha
|Partido
|11 de junio
|México vs. Sudáfrica
|12 de junio
|Canadá vs. Bosnia
|12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|16 de junio
|Francia vs. Senegal
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|17 de junio
|Uzbekistán vs. Colombia
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|26 de junio
|Uruguay vs. España
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
La plataforma ofrecerá estos encuentros mediante su plan Premium.
¿Cómo ver el Mundial 2026 en Smart TV desde Venezuela?
Los aficionados que prefieran seguir el torneo en pantalla grande podrán acceder mediante:
- DGO
- Disney+ Premium
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Fire TV
La disponibilidad puede variar según el dispositivo y la región.
Televen vuelve a ser protagonista de una Copa Mundial
Televen ha construido una larga relación con las transmisiones mundialistas en Venezuela y volverá a ser la referencia de la televisión abierta durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Gracias a su cobertura especial, millones de venezolanos podrán seguir algunos de los partidos más importantes del campeonato sin necesidad de contratar televisión por suscripción o plataformas de streaming.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026 en Venezuela
¿Qué canal transmitirá el Mundial 2026 en Venezuela?
Televen será el único canal de televisión abierta con transmisión de partidos del Mundial 2026.
¿Dónde ver los 104 partidos del Mundial?
DSports y DGO ofrecerán cobertura completa de los 104 encuentros del torneo.
¿Disney+ transmitirá el Mundial 2026?
Sí. Disney+ Premium contará con una selección de 30 partidos.
¿Televen transmitirá partidos de eliminación directa?
Sí. Además de la fase de grupos, el canal tendrá cobertura de encuentros de las rondas eliminatorias.
¿Cuál es la mejor opción para ver todo el Mundial?
DGO y DSports son las únicas alternativas que transmitirán los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Conclusión
Aunque Venezuela no estará presente en la cancha durante el Mundial 2026, la pasión por el fútbol seguirá muy viva entre sus aficionados. Televen ofrecerá una importante selección de partidos en televisión abierta, mientras que DSports y DGO pondrán a disposición la cobertura completa del torneo. Disney+ Premium complementará la oferta con encuentros destacados. En conjunto, los fanáticos venezolanos tendrán múltiples alternativas para seguir cada capítulo de la Copa del Mundo más grande de la historia.