Choque de titanes en la Liga MX. Este sábado 17 de octubre, no te pierdas la transmisión de Chivas vs. Tigres EN VIVO y EN DIRECTO, encuentro que no será televisado en señal abierta, por lo que aquí te dejaré con horarios y canales para que puedas ver el minuto a minuto desde el Estadio Akron. Con 19 puntos, Chivas quiere seguir escalando posiciones y se ubica en el quinto lugar, mientras que Tigres, lejos de la zona de clasificación, necesita sumar de a 3 para poder meterse a playoffs.
¿El partido de Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por Jornada 12 del Apertura 2026 se podrá ver en TV abierta?
La respuesta es NO. Este enfrentamiento de Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL será transmitido en señal de streaming por Amazon Prime Video, para mala noticia de todos los aficionados de ambos equipos que deberán tener esta señal para poder seguir el minuto a minuto desde el Estadio Akron.
¿Qué canal transmite y dónde ver Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL EN VIVO por Liga MX?
La transmisión del juego de Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL EN VIVO será a través de Amazon Prime Video. De otro lado, si vives en Estados Unidos podrás seguirlo a través de Telemundo y Universo.
- Canal TV México: Amazon Prime Video
- Canal TV USA: Telemundo y Universo
Horarios Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por Jornada 12 de la Liga MX 2026
Mira el inicio del partido de Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL este sábado 17 de octubre desde las 7:00 p.m. Centro de México, en lo que será el duelo más atractivo de esta Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Sigue el minuto a minuto, además, a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos.
Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026
- Lugar: Estadio Akron de Guadalajara
- Hora: 7:00 p.m. Tiempo Centro de México / 9:00 p.m. Tiempo del Este
- Canal TV: Amazon Prime Video