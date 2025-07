La selección femenina de Alemania, ocho veces campeona de Europa y con un historial inigualable en el torneo, buscará alcanzar la final de la Eurocopa Femenina 2025 cuando se enfrente a las actuales campeonas del mundo, España, este miércoles 23 de julio a las 8 p.m. (hora del Reino Unido) / 9 p.m. (horario peninsular español) en el Stadion Letzigrund de Zúrich. Este duelo promete ser una batalla épica entre dos potencias del fútbol femenino. Mientras que las ‘DFB-Frauen’ intentarán resarcirse de su derrota ante Inglaterra hace tres años, ‘La Roja’, favorita para avanzar y coronarse, hará su segunda aparición en una semifinal de este prestigioso torneo en toda su historia. Conoce más detalles sobre el Alemania vs. España, así como las posibles alineaciones, dónde ver por TV y señal online el partido en vivo en diferentes dispositivos móviles.

Decir que España ha sido implacable frente al gol sería un eufemismo. Ningún otro equipo en la competición ha registrado más tantos (16), con las campeonas del mundo promediando un impresionante total de cuatro goles por cada 90 minutos de juego. Solo en un partido han fallado en anotar al menos tres goles, y fue en su victoria de cuartos de final por 2-0 sobre Suiza. Sin embargo, cabe destacar que en ese encuentro, España falló dos penaltis y tuvo seis intentos a puerta, lo que demuestra su constante amenaza ofensiva. Su dominio del balón también es abrumador, promediando un 73.5% de posesión por partido, lo que les permite generar un alto volumen de oportunidades.

El dominio de posesión de España en la Eurocopa Femenina no es ninguna sorpresa, con “La Roja” promediando un 73.5% por partido. De su impresionante total de 3414 toques de balón, 1260 se han producido en el tercio de ataque, lo que ha resultado en no menos de 36 saques de esquina en sus últimos cuatro partidos. Alemania, por su parte, se ha visto obligada a jugar a la defensiva en sus dos partidos anteriores, con las ocho veces campeonas jugando 59 y 107 minutos con una jugadora menos. Aunque no hay garantía de que las ‘Die Nationalelf’ sufran otra tarjeta roja, es probable que Christian Wück plantee un juego más conservador, lo que podría dar amplias oportunidades a España para generar saques de esquina y mantener la presión ofensiva.

Una dolorosa derrota en la tercera jornada de la fase de grupos ante Suecia colocó a Alemania en un camino más desafiante en la fase eliminatoria, lo que las llevó a enfrentarse a una contundente Francia en cuartos de final, equipo que había terminado su grupo con un récord perfecto. Este encuentro fue el partido número 50 de Alemania en esta competición, y posiblemente su actuación más valiente hasta la fecha. Por segundo partido consecutivo, se quedaron con diez jugadoras antes del descanso, pero lograron igualar el marcador gracias al gol de Sjoeke Nüsken. Gracias a la veterana portera Ann-Katrin Berger, quien realizó una increíble parada en el tiempo extra para evitar un autogol vergonzoso, las alemanas finalmente se clasificaron en la tanda de penaltis, asegurando su undécima semifinal en la Eurocopa, donde se encontrarán con el equipo al que derrotaron por el bronce en los Juegos Olímpicos del verano pasado.

España, favorita antes del torneo, ha cumplido con creces las expectativas, dejando a muchos preguntándose cómo contrarrestar su formidable rendimiento. Bajo la dirección de Montse Tomé, las campeonas del mundo dominaron su campaña en la fase de grupos, promediando un impresionante 4.7 goles por partido. En los cuartos de final, Suiza intentó aprovechar su ventaja de local, pero finalmente cayó 2-0, un marcador que refleja un partido que podría haber sido aún más desigual. La fortaleza de ‘La Roja’ va más allá de su destreza ofensiva; han marcado 16 goles y concedido solo tres. Notablemente, esta semifinal marca su segunda aparición en la Eurocopa Femenina, la primera desde 1997. Su victoria sobre Suiza no solo representa su primera victoria en una fase eliminatoria de la Eurocopa, sino que también es una señal positiva, que recuerda su triunfo anterior contra las suizas durante su exitosa campaña en la Copa del Mundo de 2023.

La semifinal Alemania vs. España promete emociones fuertes. Te contamos dónde verla GRATIS en vivo desde Estados Unidos, con horarios para Florida, California y Texas. | Crédito: uefa.com / Composición GEC

¿A qué hora juega España - Alemania por la semifinal de la Eurocopa Femenina 2025?

Si vives en Europa, podrás ver el partido España vs. Alemania desde las 21:00 hora peninsular. En el Reino Unido, a partir de las 8:00 p.m. hora BTS. Desde Estados Unidos, el enfrentamiento de ambas selecciones va desde las 12 pm PT / 1 pm MT / 2 pm CT y 3 pm ET.

Si estás en México o en otros países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, podrás ver el juego España-Alemania a partir de las 13:00 horas.

Finalmente, desde Perú, Ecuador y Colombia, lo verás a partir de las 14:00 horas; en Chile, Venezuela y Bolivia a las 15:00 horas; y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde las 16:00 horas.

CIUDADES DEL MUNDO HORA PARA VER ESPAÑA - ALEMANIA Los Ángeles 12:00 horas Ciudad de México 13:00 horas Lima 14:00 horas Bogotá 14:00 horas Nueva York 15:00 horas Brasilia 16:00 horas Buenos Aires 16:00 horas Casablanca 20:00 horas Londres 20:00 horas Madrid 21:00 horas Lagos 22:00 horas Cairo 22:00 horas Dar Es-Salaam 22:00 horas Estambul 22:00 horas Riad 22:00 horas Bagdad 22:00 horas Dubái 23:00 horas Nueva Delhi 00:30 horas (23 de julio) Yakarta 2:00 horas (23 de julio) Pekín 3:00 horas (23 de julio) Tokio 4:00 horas (23 de julio) Sídney 5:00 horas (23 de julio)

No te pierdas el España vs. Alemania en la Eurocopa Femenina 2025. Aquí te decimos qué canales de TV y plataformas lo transmiten en España, México, USA y más países. | Crédito: uefa.com / Composición GEC

¿Qué canal TV transmite el partido España - Alemania en vivo y online?

Revisa la guía de canales de televisión y streaming online para ver el partido de semifinal de la Eurocopa Femenina 2025 entre España y Alemania este miércoles 23 de julio de 2025, desde Zúrich, Suiza.

Países Canales TV / Streaming Argentina Disney+ Premium, ESPN2 México Disney+ Premium, tabii, ESPN Estados Unidos fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network España RTVE Play, Movistar+, fuboTV, tabii, TVE La 1 Brasil Amazon Prime Video, CazéTV Colombia Disney+ Premium Sur, tabii, ESPN Chile Disney+ Premium, ESPN2 Perú Disney+ Premium, ESPN Uruguay Disney+ Premium, ESPN Bolivia Disney+ Premium, ESPN Paraguay Disney+ Premium, ESPN Venezuela Disney+ Premium, inter, ESPN Costa Rica Disney+ Premium, ESPN Norte Panamá Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Nicaragua Disney+ Premium Norte, ESPN Norte El Salvador Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Guatemala Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Honduras Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Puerto Rico ViX Cuba UEFA.tv República Dominicana Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Canadá TSN+ Italia RaiPlay, tabii Alemania tabii Francia Molotov, Free, myCANAL, tabii, France 3 Japón UEFA.tv

Posibles alineaciones de España y Alemania

Posible once de España: Catalina Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, María Méndez, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina.

Posible once de Alemania: Ann-Katrin Berger; Sophia Kleinherne, Janina Minge, Rebecca Knaak, Franziska Kett; Elisa Senß, Sara Däbritz; Jule Brand, Linda Dallmann, Klara Bühl; Giovanna Hoffmann.

Las selecciones de Alemania y España se enfrentan en las semifinales de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 este miércoles 23 de julio en el Stadion Letzigrund de Zúrich. | Crédito: Ronie Bautista / GEC