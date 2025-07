Inglaterra y España se enfrentarán este domingo 27 de julio en una final de la Eurocopa Femenina que promete ser un espectáculo de alto voltaje, con las “Lionesses” buscando su segundo título continental consecutivo. El camino de Inglaterra hacia la final fue dramático, logrando una victoria de último minuto sobre Italia en la semifinal, con goles de Michelle Agyemang en el tiempo de descuento y Chloe Kelly en la prórroga. Por su parte, la selección española selló su pase gracias a una anotación de Aitana Bonmatí en la segunda parte de la prórroga, tras un intenso partido contra Alemania. Conoce más detalles sobre el España vs. Inglaterra, así como las posibles alineaciones, dónde ver por TV y señal online el partido en vivo en diferentes dispositivos móviles.

Este emocionante encuentro será la revancha de la final de la Copa Mundial Femenina de 2023, donde España se coronó campeona del mundo tras vencer a Inglaterra por la mínima diferencia. Ambos equipos llegan en un gran momento. España ha mostrado un desempeño impecable a lo largo del torneo, manteniéndose invicta y liderando las estadísticas con 17 goles a favor y solo 3 en contra. Este dominio los posiciona como favoritos para el partido decisivo.

A pesar de su vulnerabilidad defensiva, habiendo concedido seis goles, el ataque de las “Lionesses” se ha mostrado imparable, con 15 goles anotados y el mayor número de oportunidades creadas en el torneo (27). La entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, mantiene un historial perfecto en finales de la Eurocopa, habiendo ganado sus dos apariciones anteriores. Aunque se espera que el dominio de la posesión sea español, la potencia ofensiva de Inglaterra garantiza que crearán oportunidades para marcar.

En cuanto a las novedades de los equipos, Inglaterra está pendiente de la condición física de la estrella del Chelsea, Lauren James, quien tuvo que ser sustituida al comienzo de la segunda parte del partido contra Italia. Por su parte, España podría recuperar a la defensora Laia Aleixandri, quien ya cumplió una sanción de un partido y podría regresar a la alineación titular de “La Roja” para reforzar su ya formidable defensa en el encuentro más importante del torneo.

El duelo final entre Inglaterra y España se vive HOY 27 de julio. Conoce el horario por país para seguir la Eurocopa Femenina 2025 en directo desde Madrid, México y Estados Unidos. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿A qué hora juega España - Inglaterra por la final de la Eurocopa Femenina 2025?

Si vives en Europa, podrás ver el partido España vs. Inglaterra desde las 18:00 hora peninsular. En el Reino Unido, a partir de las 5:00 p.m. hora BTS. Desde Estados Unidos, el enfrentamiento de ambas selecciones va desde las 9 am PT / 10 am MT / 11 am CT y 12 pm ET.

Si estás en México o en otros países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, podrás ver el juego España-Inglaterra a partir de las 10:00 horas.

Finalmente, desde Perú, Ecuador y Colombia, lo verás a partir de las 11:00 horas; en Chile, Venezuela y Bolivia a las 12:00 horas; Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay desde las 13:00 horas.

CIUDADES DEL MUNDO HORA PARA VER ESPAÑA - INGLATERRA Los Ángeles 9:00 a.m. Ciudad de México 10:00 a.m. Lima 11:00 a.m. Bogotá 11:00 a.m. Nueva York 12:00 p.m. Brasilia 1:00 p.m. Buenos Aires 1:00 p.m. Casablanca 5:00 p.m. Londres 5:00 p.m. Madrid 6:00 p.m. Lagos 5:00 p.m. El Cairo 7:00 p.m. Dar Es-Salaam 7:00 p.m. Estambul 7:00 p.m. Riad 7:00 p.m. Bagdad 7:00 p.m. Dubái 8:00 p.m. Nueva Delhi 9:30 p.m. Yakarta 11:00 p.m. Pekín 0:00 a.m. del lunes 28 de julio Tokio 1:00 a.m. del lunes 28 de julio Sydney 2:00 a.m. del lunes 28 de julio

España vs. Inglaterra se juega por el título europeo. Averigua qué canales transmiten la final de la Euro Femenina 2025 en TV y streaming en varios países, incluyendo México, USA y España. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Qué canal TV transmite el partido España - Inglaterra en vivo y online?

Revisa la guía de canales de televisión y streaming online para ver la gran final de la Eurocopa Femenina 2025 entre España e Inglaterra este domingo 27 de julio de 2025, desde Basilea, Suiza.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Argentina Disney+ Premium, ESPN2 México Disney+ Premium, tabii, ESPN Estados Unidos fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network España RTVE Play, Movistar+, fuboTV, tabii, TVE La 1 Brasil Amazon Prime Video, CazéTV Colombia Disney+ Premium Sur, tabii, ESPN Chile Disney+ Premium, ESPN2 Perú Disney+ Premium, ESPN Uruguay Disney+ Premium, ESPN Bolivia Disney+ Premium, ESPN Paraguay Disney+ Premium, ESPN Venezuela Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Costa Rica Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Panamá Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Nicaragua Disney+ Premium Norte, ESPN Norte El Salvador Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Guatemala Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Honduras Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Puerto Rico ViX Cuba UEFA.tv República Dominicana Disney+ Premium Norte, ESPN Norte Canadá TSN+, TSN4, TSN1 Italia RaiPlay, tabii Alemania DAZN, Sky Go, WOW, tabii, ZDF, DAZN1 Francia TF1+, Molotov, myCANAL, tabii, TF1 Japón UEFA.tv

Posibles alineaciones de España y Inglaterra

Once de España: Catalina Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina.

Once de Inglaterra: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Esme Morgan, Alex Greenwood; Ella Toone, Keira Walsh, Georgia Stanway; Lauren AJames, Alessia Russo, Lauren Hemp.

Las selecciones de Inglaterra y España se enfrentan en la gran final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 este domingo 27 de julio en el St. Jakob Park de Basilea. | Crédito: Ronie Bautista / GEC