JALISCO, GUADALAJARA (MÉXICO), 03/01/2026.- Cobertura oficial de ESPN 3 EN VIVO ONLINE para ver el partido entre Chivas de Guadalajara y Atlas este sábado 3 de enero por la Copa Pacífica 2026 desde el Estadio Jalisco. FOTO DE ULISES RUIZ PARA AFP
/ ULISES RUIZ
Noé Yactayo
Las Chivas de Guadalajara quieren aprobar el último examen previo al inicio del Clausura de la Liga MX 2026 enfrentando a su similar de Atlas este sábado 3 de enero (20:45 horas del Tiempo de Centro; 9:45 p.m. ET / 6:45 p.m. PT) por la Copa Pacífica 2026 desde el Estadio Jalisco de Guadalajara. ¿Quieres saber quién transmite el partido entre tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público mexicano estará a cargo de ESPN3.

¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Atlas por Copa Pacífica 2026?

El juego entre Chivas de Guadalajara y Atlas será televisado en vivo y en directo por ESPN 3 de México, servicio que se encuentra disponible en los cableoperadores de Inter Satelital, SKY, Dish, Izzi, Megacable, Star TV y Totalplay. Aquí tienes los números de sus canales:

  • Canal 523 de Inter Satelital
  • Canal 1559 de SKY
  • Canal 344 de Dish
  • Canal 510 de Izzi
  • Canal 307 de Megacable
  • Canal 503 de Star TV
  • Canal 520 de Totalplay

¿Cómo ver Disney Plus Premium, Chivas de Guadalajara vs. Atlas por Copa Pacífica 2026 en México?

Disney Plus Premium pasará el cotejo entre Chivas de Guadalajara y Atlas en modo streaming:

Plan Disney+ MéxicoTipo de planPrecio mensual aprox. (MXN)Características clave
Con anunciosEstándar con publicidad149Contenido Disney+ con anuncios, calidad hasta Full HD, sin extras Premium.
Sin anunciosEstándar sin publicidad249Sin anuncios, Full HD, hasta 2 dispositivos simultáneos (según configuración reciente).
PremiumPremium319Sin anuncios en catálogo principal, hasta 4 dispositivos, mejor calidad de video y más perfiles.

Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Atlas por Copa Pacífica

  • Partido: Chivas de Guadalajara vs. Atlas, por Copa Pacífica 2026
  • Fecha: Sábado 03 de enero de 2026
  • Hora: 20:45 horas del Tiempo de Centro (9:45 p.m. ET / 6:45 p.m. PT)
  • Canal: ESPN 3 | Streaming: Disney Plus Premium
  • Estadio Jalisco de Guadalajara, México
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

