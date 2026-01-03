Las Chivas de Guadalajara quieren aprobar el último examen previo al inicio del Clausura de la Liga MX 2026 enfrentando a su similar de Atlas este sábado 3 de enero (20:45 horas del Tiempo de Centro; 9:45 p.m. ET / 6:45 p.m. PT) por la Copa Pacífica 2026 desde el Estadio Jalisco de Guadalajara. ¿Quieres saber quién transmite el partido entre tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público mexicano estará a cargo de ESPN3.
¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Atlas por Copa Pacífica 2026?
El juego entre Chivas de Guadalajara y Atlas será televisado en vivo y en directo por ESPN 3 de México, servicio que se encuentra disponible en los cableoperadores de Inter Satelital, SKY, Dish, Izzi, Megacable, Star TV y Totalplay. Aquí tienes los números de sus canales:
- Canal 523 de Inter Satelital
- Canal 1559 de SKY
- Canal 344 de Dish
- Canal 510 de Izzi
- Canal 307 de Megacable
- Canal 503 de Star TV
- Canal 520 de Totalplay
¿Cómo ver Disney Plus Premium, Chivas de Guadalajara vs. Atlas por Copa Pacífica 2026 en México?
Disney Plus Premium pasará el cotejo entre Chivas de Guadalajara y Atlas en modo streaming:
|Plan Disney+ México
|Tipo de plan
|Precio mensual aprox. (MXN)
|Características clave
|Con anuncios
|Estándar con publicidad
|149
|Contenido Disney+ con anuncios, calidad hasta Full HD, sin extras Premium.
|Sin anuncios
|Estándar sin publicidad
|249
|Sin anuncios, Full HD, hasta 2 dispositivos simultáneos (según configuración reciente).
|Premium
|Premium
|319
|Sin anuncios en catálogo principal, hasta 4 dispositivos, mejor calidad de video y más perfiles.
Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Atlas por Copa Pacífica
- Partido: Chivas de Guadalajara vs. Atlas, por Copa Pacífica 2026
- Fecha: Sábado 03 de enero de 2026
- Hora: 20:45 horas del Tiempo de Centro (9:45 p.m. ET / 6:45 p.m. PT)
- Canal: ESPN 3 | Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio Jalisco de Guadalajara, México