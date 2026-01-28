La fase de liga de la UEFA Champions League 2026 llega a su fin con un boleto directo a los octavos de final en juego. Este miércoles 28 de enero, FC Barcelona recibirá a Copenhague en el Spotify Camp Nou, encuentro que será transmitido por la señal de ESPN 5 y Disney Plus Premium en Latinoamérica, a partir de las 3:00 p.m. Perú y Colombia o 5:00 p.m. Argentina y Chile. Por ahora, los blaugranas tienen una oportunidad de reafirmar su estatus entre la élite de Europa después de alcanzar nuevamente las semifinales por primera vez desde la temporada 2018-19.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por la UEFA Champions League?
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre FC Barcelona vs. Copenhague por la UEFA Champions League 2026.
Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
|Disney Plus
|México
|SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Dónde ver ESPN 5 EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por Champions League 2026?
ESPN 5 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.
|Países
|ESPN 5
|Streaming
|Argentina
|--
|Disney Plus
|Chile
|Movistar TV (885 HD), Entel (218 HD), Tuves HD (177 SD), VTR (45) y Claro TV (177 SD y 477 HD)
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV (625 SD/HD), Movistar TV (487 SD), Claro TV (514 SD), Tigo (29) y Colcable (29)
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV (625 SD/HD y 1625 HD)
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV (625 SD/HD y 1625 HD), Movistar TV (19 SD y 719 HD), Claro TV (65 HD)
|Disney Plus
|Uruguay
|Cablevisión (560 HD)
|Disney Plus
|Venezuela
|--
|Disney Plus
|Paraguay
|--
|Disney Plus
|Bolivia
|--
|Disney Plus
|México
|--
|Disney Plus
|República Dominicana
|--
|Disney Plus
|Honduras
|--
|Disney Plus
|Guatemala
|--
|Disney Plus
|El Salvador
|--
|Disney Plus
|Nicaragua
|--
|Disney Plus
|Guatemala
|--
|Disney Plus
|Costa Rica
|--
|Disney Plus
|Panamá
|--
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por Champions League 2026? Precios por país
Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:
|Países
|Disney Plus Premium (Mensual)
|Disney Plus Premium (Anual)
|Argentina
|$18.399 ARS
|$154.499 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|$119.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|COP $418.900
|Ecuador
|USD $11.99
|USD $125.99
|Perú
|PEN 34.90
|PEN 577.90
|México
|$319 MXN
|$2679 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|USD $249.99
|Venezuela
|USD $16.99
|USD $141.99
|Paraguay
|USD $16.99
|USD $141.99
|Bolivia
|USD $16.99
|USD $141.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
- Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
- Reproducción simultánea en dos dispositivos
- Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos
Horario, TV y dónde ver en vivo el FC Barcelona vs. Copenhague
La UEFA ha fijado para este miércoles 28 de enero de 2026 el choque entre FC Barcelona vs. Copenhague, perteneciente a la octava fecha de la Champions League. El encuentro arrancará a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Santiago Bernabéu. Se espera un ambiente pacífico en las inmediaciones del feudo blanco para garantizar que el pitido inicial se produzca sin contratiempos.
- Fecha: Miércoles, 28 de enero de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Copenhague, por la octava jornada de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26
- Hora: 3 p.m. ET / (PER/COL/ECU); 9 p.m. (ESP)
- Canal TV: ESPN 5
- Streaming: Disney Plus