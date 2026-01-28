La fase de liga de la UEFA Champions League 2026 llega a su fin con un boleto directo a los octavos de final en juego. Este miércoles 28 de enero, FC Barcelona recibirá a Copenhague en el Spotify Camp Nou, encuentro que será transmitido por la señal de ESPN 5 y Disney Plus Premium en Latinoamérica, a partir de las 3:00 p.m. Perú y Colombia o 5:00 p.m. Argentina y Chile . Por ahora, los blaugranas tienen una oportunidad de reafirmar su estatus entre la élite de Europa después de alcanzar nuevamente las semifinales por primera vez desde la temporada 2018-19.

El partido FC Barcelona vs. Copenhague es uno de los partidos más atractivos del miércoles 28 de enero. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por la UEFA Champions League?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre FC Barcelona vs. Copenhague por la UEFA Champions League 2026.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 5 EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por Champions League 2026?

ESPN 5 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

Países ESPN 5 Streaming Argentina -- Disney Plus Chile Movistar TV (885 HD), Entel (218 HD), Tuves HD (177 SD), VTR (45) y Claro TV (177 SD y 477 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (625 SD/HD), Movistar TV (487 SD), Claro TV (514 SD), Tigo (29) y Colcable (29) Disney Plus Ecuador DirecTV (625 SD/HD y 1625 HD) Disney Plus Perú DirecTV (625 SD/HD y 1625 HD), Movistar TV (19 SD y 719 HD), Claro TV (65 HD) Disney Plus Uruguay Cablevisión (560 HD) Disney Plus Venezuela -- Disney Plus Paraguay -- Disney Plus Bolivia -- Disney Plus México -- Disney Plus República Dominicana -- Disney Plus Honduras -- Disney Plus Guatemala -- Disney Plus El Salvador -- Disney Plus Nicaragua -- Disney Plus Guatemala -- Disney Plus Costa Rica -- Disney Plus Panamá -- Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, FC Barcelona vs. Copenhague por Champions League 2026? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

Camp Nou será el escenario donde Barcelona y Copenhague medirán fuerzas en la última fecha de la fase liga de la Champions League (Foto: FC Barcelona)

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver en vivo el FC Barcelona vs. Copenhague

La UEFA ha fijado para este miércoles 28 de enero de 2026 el choque entre FC Barcelona vs. Copenhague, perteneciente a la octava fecha de la Champions League. El encuentro arrancará a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Estadio Santiago Bernabéu. Se espera un ambiente pacífico en las inmediaciones del feudo blanco para garantizar que el pitido inicial se produzca sin contratiempos.

Fecha : Miércoles, 28 de enero de 2026

: Miércoles, 28 de enero de 2026 Partido : FC Barcelona vs. Copenhague, por la octava jornada de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26

: FC Barcelona vs. Copenhague, por la octava jornada de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 Hora : 3 p.m. ET / (PER/COL/ECU); 9 p.m. (ESP)

: 3 p.m. ET / (PER/COL/ECU); 9 p.m. (ESP) Canal TV: ESPN 5

ESPN 5 Streaming: Disney Plus