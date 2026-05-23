En el Estadio Hidalgo se disputará un gran partido este sábado 23 de mayo, pues ahí jugarán el Club América y el Washington Spirit por la final de Concachampions Femenil 2026. La pelota comenzará a rodar a las 9:30 pm ET, 8:30 pm CT, 7:30 pm MT y 6:30 pm PT. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás mirar el duelo a través de las señales de ESPN Deportes y ESPN Select. En esta nota te explicaré cómo seguir el duelo EN VIVO y EN DIRECTO.

El Club América vs. Washington Spirit por la final de Concachampions Femenil 2026 es uno de los partidos más destacados de este fin de semana. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Club América vs. Washington Spirit por la final de Concachampions Femenil 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Club América vs. Washington Spirit EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Club América vs. Washington Spirit por la final de Concachampions Femenil 2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)