Hay un partido que no deja de ser tema de conversación y ese es el FC Barcelona vs. Getafe CF por la Jornada 8 de LaLiga 2026-27. Ambas escuadras están frente a frente este sábado 10 de octubre en el Spotify Camp Nou. ¿A qué hora se escuchó el pitazo inicial? Pues a las 6:00 pm en España, 12:30 pm ET, 11:30 am CT, 10:30 am MT y 9:30 am PT. Si te preguntas dónde puedes mirar el encuentro en Estados Unidos, te informo que ESPN Deportes y ESPN Select transmiten el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El FC Barcelona vs. Getafe CF por LaLiga 2026-27 es uno de los partidos más destacados de este fin de semana. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Getafe CF por LaLiga 2026-27?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Getafe CF EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona vs. Getafe CF por LaLiga 2026-27 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)