La Serie del Caribe 2026 continúa. Este martes 3 de febrero medirán fuerzas Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) y México Rojo (Charros de Jalisco) en el Estadio Charros / Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. El partido iniciará a las 8:00 pm ET, 7:00 pm CT, 6:00 pm MT y 5:00 pm PT. Por suerte para ti, lo podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO en Estados Unidos vía ESPN Deportes. Aquí te explicaré cómo.

Antes de brindarte la información prometida es importante señalar que la Serie del Caribe 2026 es la 68va edición del prestigioso torneo internacional de béisbol, que consiste en 13 juegos en vivo disputados entre cuatro países (México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana) a lo largo de siete días en el Estadio Charros / Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

El partido Puerto Rico vs. México Rojo por la Serie del Caribe 2026 es imperdible para los amantes del béisbol. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Puerto Rico vs. México Rojo por la Serie del Caribe 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO ONLINE, Puerto Rico vs. México Rojo por la Serie del Caribe 2026?

Ten en cuenta que ESPN Deportes puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

También es posible ver contenido de ESPN Deportes y otros canales de ESPN a través de Disney Plus en Estados Unidos, específicamente si cuentas con paquetes especiales de Disney Plus que incluya los canales de ESPN. Para saber el tema de precios y lo que está disponible en el servicio de streaming, revisa su página web oficial.