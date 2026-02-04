El duelo Tomateros de Culiacán (México Verde) vs Charros de Jalisco (México Rojo) del miércoles 4 de febrero será el primer choque directo entre ambos representantes mexicanos en la Serie del Caribe 2026 y uno de los focos del round robin en Guadalajara. Desde Estados Unidos, conoce cómo y dónde ver ESPN Deportes por ESPN+ en múltiples dispositivos: móviles Android/iOS, tablets, navegadores de escritorio, Apple TV, Roku, Chromecast, consolas y Smart TV compatibles .

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, México Verde vs. México Rojo?

ESPN indica que sus contenidos en vivo (incluyendo señales como ESPN y ESPN Deportes cuando están disponibles) se pueden ver a través de la ESPN App y la plataforma ESPN+ en múltiples dispositivos: móviles Android/iOS, tablets, navegadores de escritorio, Apple TV, Roku, Chromecast, consolas y Smart TV compatibles .

ESPN Deportes es el canal en español de ESPN que tiene los derechos televisivos de la Serie del Caribe 2026 en Estados Unidos.

CNN en Español confirma que “en Estados Unidos, los partidos se podrán ver a través de ESPN y ESPN Deportes”, dentro del acuerdo de transmisión vigente para la edición 2026.​

Para verlo en TV tradicional necesitas un paquete que incluya ESPN Deportes en tu sistema de cable o satélite; proveedores típicos son: DirecTV, Dish, Xfinity, Spectrum, Verizon Fios y otros grandes operadores regionales.​

La mayoría de estos operadores ofrece ESPN Deportes en paquetes “Latino”, “Deportes” o “Premium”; el acceso suele requerir un plan intermedio o superior.

Cómo ver ESPN deportes EN VIVO EN DIRECTO, Tomateros de Culiacán vs. Charros de Jalisco

Diversos servicios de TV en streaming en Estados Unidos llevan ESPN Deportes dentro de sus paquetes:

Servicio / Plataforma Disponibilidad de ESPN Deportes Detalle relevante para Serie del Caribe / ESPN Deportes Fubo ESPN Deportes incluido en planes con canales deportivos en español. Se menciona como opción oficial para ver la Serie del Caribe en Estados Unidos, ofreciendo partidos en español vía streaming. DirecTV Stream Incluye ESPN Deportes dentro de paquetes premium y/o latinos con canales en español. Medios especializados como GOAL y Live Soccer TV lo listan entre los servicios que ofrecen ESPN Deportes en USA. YouTube TV ESPN Deportes disponible como canal adicional mediante el complemento “Spanish Plus” sobre el plan base. Recomendado para usuarios que buscan añadir canales en español (incluido ESPN Deportes) sin cambiar de proveedor de TV tradicional. Otros servicios históricos PlayStation Vue, AT&T TV Now y otros han sido renombrados o descontinuados como marcas originales. El patrón de acceso se mantiene: ESPN Deportes suele ofrecerse a través de paquetes latinos/deportivos con canales en español en los servicios de TV y streaming vigentes.

Las guías de TV para la Serie del Caribe señalan que toda la competición se emite en Estados Unidos por ESPN/ESPN Deportes, con opción de streaming online en ESPN+ y Fubo como principales plataformas.