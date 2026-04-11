Este sábado 11 de abril continúa la acción en LaLiga. Y es que ese día, por la Jornada 31, medirán fuerzas el FC Barcelona y el Espanyol en el Spotify Camp Nou. El partido empezará a las 6:30 pm en España, 12:30 pm ET, 11:30 am CT, 10:30 am MT y 9:30 am PT. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás mirar el duelo a través de las señales de ESPN Deportes y ESPN Select. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO.

Como es importante que sepas cómo llegan los equipos al vibrante enfrentamiento, te comento que el cuadro azulgrana viene de ganar 2-1 al Atlético de Madrid por el mencionado certamen español. El Espanyol, por otro lado, igualó 0-0 con el Real Betis.

El FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga es uno de los partidos más destacados de este fin de semana. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Barcelona vs. Espanyol por LaLiga 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Barcelona vs. Espanyol EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Barcelona vs. Espanyol por la Jornada 31 de LaLiga en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Hulu.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)