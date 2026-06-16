Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien disputará un nuevo Mundial con la camiseta albiceleste bajo las órdenes de Lionel Scaloni. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien disputará un nuevo Mundial con la camiseta albiceleste bajo las órdenes de Lionel Scaloni. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La selección de Argentina inicia su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 con un atractivo duelo frente a Argelia, en un partido que tendrá a Lionel Messi como la principal figura sobre el terreno de juego. Miles de aficionados buscarán seguir cada minuto del encuentro, por lo que ESPN y Disney+ Premium se convierten en dos de las principales alternativas para ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO.

Si te preguntas cómo acceder a la transmisión oficial desde tu televisor, computadora, celular o tablet, aquí te contamos todas las opciones disponibles para ver Argentina vs. Argelia por ESPN y Disney+ Premium, además de los horarios confirmados en distintos países para que no te pierdas el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO y Disney+ Premium para seguir Argentina vs. Argelia?

Los aficionados podrán disfrutar del partido entre Argentina y Argelia a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium, que cuenta con derechos de transmisión de encuentros seleccionados de la Copa Mundial FIFA 2026 en varios países de Sudamérica.

Ver ESPN por televisión

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  • Disfruta del partido en directo con transmisión online desde cualquier lugar con conexión a internet.

Además de los encuentros en vivo, Disney+ Premium ofrece programas especiales, análisis, resúmenes y cobertura ampliada del Mundial 2026 a través de ESPN.

Horarios de Argentina vs. Argelia por país

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará el martes 16 de junio de 2026. Estos son los horarios más importantes para seguir el partido en América y Europa:

PaísHora
México (CDMX)19:00
Costa Rica19:00
Guatemala19:00
Honduras19:00
El Salvador19:00
Nicaragua19:00
Perú20:00
Colombia20:00
Ecuador20:00
Panamá20:00
Estados Unidos (ET)21:00
Venezuela21:00
Bolivia21:00
Chile21:00
Paraguay21:00
Argentina22:00
Uruguay22:00
Brasil22:00
España03:00 del 17 de junio
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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