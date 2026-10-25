El Real Madrid recibe al FC Barcelona en El Clásico de la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS 2025/26. Los blancos llegan al duelo tras visitar al Getafe en el Coliseum, mientras que el Barça afronta la cita después de medirse al Girona en casa. ¿Quieres ver el clásico EN VIVO y EN DIRECTO? Para todo el público de Estados Unidos, la transmisión en español será vía ESPN Deportes desde las 4:00 p. m. del Este / 1:00 p. m. del Pacífico. También estará disponible en ESPN+ con narración en español y en la aplicación de ESPN para suscriptores de ESPN Unlimited. La previa de ESPN Deportes comenzará a las 3:30 p. m. del Este, media hora antes del encuentro.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO el clásico FC Barcelona-Real Madrid en Estados Unidos?
La señal del partido es la misma en todo el país; lo que cambia es el horario local y la disponibilidad de ESPN Deportes dentro del paquete contratado. Para ver específicamente el canal por internet, ESPN Unlimited incluye ESPN Deportes. Como alternativa, ESPN+ ofrecerá el encuentro en español, sin que esto deba confundirse con el acceso permanente a la señal lineal del canal.
|Estado
|Hora local del partido
|Dónde verlo en español
|Alabama
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Alaska
|12:00 p. m. en Anchorage, Juneau y la mayor parte del estado; 11:00 a. m. en Adak y las Aleutianas occidentales
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Arizona
|1:00 p. m. en Phoenix, Tucson y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en la Nación Navajo
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Arkansas
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|California
|1:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Carolina del Norte
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Carolina del Sur
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Colorado
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Connecticut
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Dakota del Norte
|3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en las zonas con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Dakota del Sur
|3:00 p. m. en el este; 2:00 p. m. en el oeste
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Delaware
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Florida
|4:00 p. m. en Miami, Orlando y Tampa; 3:00 p. m. en Pensacola y el sector del Panhandle con horario Central
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Georgia
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Hawái
|10:00 a. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Idaho
|2:00 p. m. en Boise y el sur; 1:00 p. m. en Coeur d’Alene y el norte
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Illinois
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Indiana
|4:00 p. m. en Indianápolis y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados con horario Central
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Iowa
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Kansas
|3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en los condados occidentales con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Kentucky
|4:00 p. m. en Louisville y Lexington; 3:00 p. m. en Bowling Green y las zonas con horario Central
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Luisiana
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Maine
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Maryland
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Massachusetts
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Michigan
|4:00 p. m. en Detroit y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados de la península superior con horario Central
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Minnesota
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Misisipi
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Misuri
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Montana
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nebraska
|3:00 p. m. en Omaha y Lincoln; 2:00 p. m. en las zonas del oeste con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nevada
|1:00 p. m. en Las Vegas y Reno; 2:00 p. m. en West Wendover
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nueva Hampshire
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nueva Jersey
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nueva York
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Nuevo México
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Ohio
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Oklahoma
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Oregón
|1:00 p. m. en Portland y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en el sector de Malheur con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Pensilvania
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Rhode Island
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Tennessee
|3:00 p. m. en Nashville y Memphis; 4:00 p. m. en Knoxville y Chattanooga
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Texas
|3:00 p. m. en Houston, Dallas, Austin y San Antonio; 2:00 p. m. en El Paso y las zonas con horario de la Montaña
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Utah
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Vermont
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Virginia
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Virginia Occidental
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Washington
|1:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Wisconsin
|3:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
|Wyoming
|2:00 p. m.
|ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Cómo sintonizar ESPN Deportes por televisión
Para ver Barcelona vs. Real Madrid por televisión, el paquete contratado debe incluir ESPN Deportes; tener únicamente ESPN no garantiza acceso al canal en español. En DIRECTV, ESPN Deportes se encuentra en el canal 466 HD y está incluido en determinados paquetes, como MiEspañol, ÓPTIMO MÁS, MÁS ULTRA, PREMIER y el complemento DEPORTES. Para otros operadores, conviene consultar la guía asociada al domicilio y al plan, en lugar de utilizar un número de canal único para todo Estados Unidos.
Cómo ver el clásico Barcelona-Real Madrid en español sin cable
La aplicación de ESPN permite seguir el encuentro con una suscripción a ESPN Unlimited, que incluye la señal de ESPN Deportes. Otra opción es acceder a la transmisión del partido en español mediante ESPN+. La diferencia es importante: ver el clásico como contenido de ESPN+ no equivale necesariamente a tener disponible toda la programación en vivo de ESPN Deportes. ESPN confirmó ambas alternativas para este encuentro.
Horarios para ver Barcelona-Real Madrid EN VIVO en Nueva York, Miami, Chicago y Texas
En Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Atlanta, Miami y Orlando, el partido comenzará a las 4:00 p. m., con la previa de ESPN Deportes desde las 3:30 p. m. En Chicago, Houston, Dallas, Austin y San Antonio, el inicio será a las 3:00 p. m. y la previa a las 2:30 p. m.
A qué hora ver Barcelona-Real Madrid en California, Arizona, Alaska y Hawái
En Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Las Vegas y Seattle, el clásico arrancará a la 1:00 p. m., con la previa en español a las 12:30 p. m. Phoenix y Tucson tendrán ese mismo horario, porque la mayor parte de Arizona no aplica el horario de verano; la Nación Navajo constituye una excepción y tendrá el inicio a las 2:00 p. m. En Anchorage será al mediodía y en Honolulu a las 10:00 a. m., por lo que la previa comenzará a las 11:30 a. m. y 9:30 a. m., respectivamente.