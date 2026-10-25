Sigue la transmisión del partido FC Barcelona vs. Real Madrid por la señal oficial de ESPN Deportes. (Foto: Composición Mag)
Sigue la transmisión del partido FC Barcelona vs. Real Madrid por la señal oficial de ESPN Deportes. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El Real Madrid recibe al FC Barcelona en El Clásico de la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS 2025/26. Los blancos llegan al duelo tras visitar al Getafe en el Coliseum, mientras que el Barça afronta la cita después de medirse al Girona en casa. ¿Quieres ver el clásico EN VIVO y EN DIRECTO? Para todo el público de Estados Unidos, la transmisión en español será vía ESPN Deportes desde las 4:00 p. m. del Este / 1:00 p. m. del Pacífico. También estará disponible en ESPN+ con narración en español y en la aplicación de ESPN para suscriptores de ESPN Unlimited. La previa de ESPN Deportes comenzará a las 3:30 p. m. del Este, media hora antes del encuentro.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el clásico FC Barcelona-Real Madrid en Estados Unidos?

La señal del partido es la misma en todo el país; lo que cambia es el horario local y la disponibilidad de ESPN Deportes dentro del paquete contratado. Para ver específicamente el canal por internet, ESPN Unlimited incluye ESPN Deportes. Como alternativa, ESPN+ ofrecerá el encuentro en español, sin que esto deba confundirse con el acceso permanente a la señal lineal del canal.

EstadoHora local del partidoDónde verlo en español
Alabama3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Alaska12:00 p. m. en Anchorage, Juneau y la mayor parte del estado; 11:00 a. m. en Adak y las Aleutianas occidentalesESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Arizona1:00 p. m. en Phoenix, Tucson y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en la Nación NavajoESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Arkansas3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
California1:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Carolina del Norte4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Carolina del Sur4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Colorado2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Connecticut4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Dakota del Norte3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en las zonas con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Dakota del Sur3:00 p. m. en el este; 2:00 p. m. en el oesteESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Delaware4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Florida4:00 p. m. en Miami, Orlando y Tampa; 3:00 p. m. en Pensacola y el sector del Panhandle con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Georgia4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Hawái10:00 a. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Idaho2:00 p. m. en Boise y el sur; 1:00 p. m. en Coeur d’Alene y el norteESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Illinois3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Indiana4:00 p. m. en Indianápolis y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Iowa3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Kansas3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en los condados occidentales con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Kentucky4:00 p. m. en Louisville y Lexington; 3:00 p. m. en Bowling Green y las zonas con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Luisiana3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Maine4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Maryland4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Massachusetts4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Michigan4:00 p. m. en Detroit y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados de la península superior con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Minnesota3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Misisipi3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Misuri3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Montana2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nebraska3:00 p. m. en Omaha y Lincoln; 2:00 p. m. en las zonas del oeste con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nevada1:00 p. m. en Las Vegas y Reno; 2:00 p. m. en West WendoverESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva Hampshire4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva Jersey4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva York4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nuevo México2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Ohio4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Oklahoma3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Oregón1:00 p. m. en Portland y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en el sector de Malheur con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Pensilvania4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Rhode Island4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Tennessee3:00 p. m. en Nashville y Memphis; 4:00 p. m. en Knoxville y ChattanoogaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Texas3:00 p. m. en Houston, Dallas, Austin y San Antonio; 2:00 p. m. en El Paso y las zonas con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Utah2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Vermont4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Virginia4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Virginia Occidental4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Washington1:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Wisconsin3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Wyoming2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+

Cómo sintonizar ESPN Deportes por televisión

Para ver Barcelona vs. Real Madrid por televisión, el paquete contratado debe incluir ESPN Deportes; tener únicamente ESPN no garantiza acceso al canal en español. En DIRECTV, ESPN Deportes se encuentra en el canal 466 HD y está incluido en determinados paquetes, como MiEspañol, ÓPTIMO MÁS, MÁS ULTRA, PREMIER y el complemento DEPORTES. Para otros operadores, conviene consultar la guía asociada al domicilio y al plan, en lugar de utilizar un número de canal único para todo Estados Unidos.

Cómo ver el clásico Barcelona-Real Madrid en español sin cable

La aplicación de ESPN permite seguir el encuentro con una suscripción a ESPN Unlimited, que incluye la señal de ESPN Deportes. Otra opción es acceder a la transmisión del partido en español mediante ESPN+. La diferencia es importante: ver el clásico como contenido de ESPN+ no equivale necesariamente a tener disponible toda la programación en vivo de ESPN Deportes. ESPN confirmó ambas alternativas para este encuentro.

Horarios para ver Barcelona-Real Madrid EN VIVO en Nueva York, Miami, Chicago y Texas

En Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Atlanta, Miami y Orlando, el partido comenzará a las 4:00 p. m., con la previa de ESPN Deportes desde las 3:30 p. m. En Chicago, Houston, Dallas, Austin y San Antonio, el inicio será a las 3:00 p. m. y la previa a las 2:30 p. m.

A qué hora ver Barcelona-Real Madrid en California, Arizona, Alaska y Hawái

En Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Las Vegas y Seattle, el clásico arrancará a la 1:00 p. m., con la previa en español a las 12:30 p. m. Phoenix y Tucson tendrán ese mismo horario, porque la mayor parte de Arizona no aplica el horario de verano; la Nación Navajo constituye una excepción y tendrá el inicio a las 2:00 p. m. En Anchorage será al mediodía y en Honolulu a las 10:00 a. m., por lo que la previa comenzará a las 11:30 a. m. y 9:30 a. m., respectivamente.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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