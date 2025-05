Los Playoffs de la NBA 2025 entran en una fase crítica y uno de los duelos más emocionantes se vive este viernes 16 de mayo con el Juego 6 entre los New York Knicks y los Boston Celtics, por las semifinales de la Conferencia Este. La serie está 3-2 a favor de los Knicks, pero los Celtics no se rinden y buscan forzar un séptimo partido. Para los fanáticos en México y Latinoamérica, la gran pregunta es: ¿Dónde y cómo ver el partido en vivo? En esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber para seguir el juego por ESPN y Disney Plus, plataformas oficiales que transmiten la NBA en la región.

Knicks vs Celtics EN VIVO: ¿Dónde ver el Juego 6 en México y Latinoamérica?

Opción 1: Ver en TV por ESPN

ESPN transmite el Juego 6 de Knicks vs. Celtics EN VIVO para Latinoamérica, incluida México. Si tienes contratado un servicio de TV de paga como Sky, Izzi, Totalplay o Megacable, puedes sintonizar ESPN o ESPN 2 según la programación local.

Opción 2: Ver online por Disney Plus (con plan Star)

Desde 2024, Disney Plus incluye los contenidos de ESPN en su plan estándar con Star, por lo que ahora puedes ver los partidos de la NBA en streaming legal, sin necesidad de televisión de paga.

¿Cómo ver Knicks vs Celtics por Disney Plus?

Entra a www.disneyplus.com Inicia sesión o crea una cuenta Contrata el Plan Estándar con Star Busca el evento en vivo de ESPN o accede desde la sección “Deportes”

Precio en México (mayo 2025):

Plan Estándar con Star: $219 MXN al mes

También puedes contratar el Combo+ que incluye Disney+, Star+ y Star Premium por $249 MXN/mes

Dispositivos compatibles:

Smart TVs (Samsung, LG, Android TV)

Celulares y tablets (iOS y Android)

Consolas (PS5, Xbox Series)

Navegadores web

Chromecast y Apple TV

¿Cómo llegan Knicks y Celtics al Juego 6?

Los Celtics llegan revitalizados tras una victoria contundente en el Juego 5 por 127-102, donde Derrick White brilló con 34 puntos y 7 triples. Todo esto sin su principal estrella, Jayson Tatum, quien quedó fuera por el resto de la temporada debido a una lesión en el tendón de Aquiles. A pesar de la baja sensible, Boston confía en extender la serie al máximo.

Del lado de los Knicks, Josh Hart fue el máximo anotador en la última jornada con 24 puntos, aunque sufrió un corte en el rostro que no le impidió volver. Jalen Brunson, su gran figura, sumó 22 unidades, pero salió por acumulación de faltas. La localía y la presión estarán del lado de Nueva York, que necesita retomar su nivel para evitar un séptimo juego.

New York Knicks y Boston Celtics se enfrentarán este viernes 16 de mayo en un duelo imperdible por el Juego 6 de las semifinales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2025. (Foto: EFE) ×