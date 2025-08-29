El Real Madrid buscará su tercera victoria consecutiva en el inicio de La Liga 2025-26 cuando reciba al RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu. Después de un comienzo sólido con triunfos sobre Osasuna y Real Oviedo, el equipo de Xabi Alonso se sitúa en la tercera posición de la tabla y buscará seguir escalando en su camino por el título. Por su parte, el Mallorca, en el puesto 16 con un solo punto, intentará dar la sorpresa en un estadio donde no gana desde mayo de 2009. El partido entre merengues y bermellones se jugará este sábado 30 de agosto a las 9:30 p.m. (horario peninsular) / 3:30 p.m. ET / 12:30 p.m. PT y podrá ser visto en Estados Unidos a través de ESPN.

Real Madrid goleó 3-0 al Real Oviedo por la fecha 2 de LaLiga en el Estadio Carlos Tartiere. / Denis Doyle

¿Dónde ver partido Real Madrid vs. RCD Mallorca en USA?

Para ver el Real Madrid vs. RCD Mallorca en ESPN en Estados Unidos, puedes disfrutar del encuentro en directo por ESPN Plus, que tiene los derechos de LaLiga en inglés y español en USA. Dependiendo del enfrentamiento, las transmisiones también pueden estar disponibles en el canal principal de ESPN y en ESPN Deportes.

¿Cómo puedo ver ESPN+ online?

Para ver ESPN+ online, primero debes suscribirte al servicio en la página oficial plus.espn.com. Una vez que tengas tu cuenta, puedes acceder al contenido a través del navegador web, visitando la página de ESPN, o usando la aplicación de ESPN en una variedad de dispositivos. Simplemente inicia sesión con las credenciales que creaste al suscribirte para comenzar a disfrutar de los programas y eventos en vivo.

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN+?

ESPN+ es compatible con una amplia gama de dispositivos para tu comodidad. Puedes descargar la aplicación de ESPN y ver el contenido en tu iPhone, iPad, teléfono o tableta Android. También es compatible con televisores inteligentes y reproductores de medios como Apple TV, Roku, Chromecast, y Amazon Fire TV. Además, puedes disfrutar de ESPN+ en consolas de videojuegos como Xbox y PlayStation, así como en televisores inteligentes Samsung.

Aficionados listos para el Real Madrid vs. Mallorca. Conoce cómo ver gratis el partido EN VIVO a través de DIRECTV, Fútbol TV y DGO Online con la mejor cobertura en directo. | Crédito: realmadrid.com / Composición Mag

¿Cómo puedo activar mi cuenta de ESPN Unlimited si tengo Fubo?

Si tienes una suscripción a un plan elegible de Fubo, puedes activar tu acceso a ESPN Unlimited a través de la sección “Mi Cuenta”. Primero, inicia sesión en fubo.tv y navega a la pantalla de “Mi Cuenta”. Luego, selecciona la opción para “Activar ESPN Unlimited” y acepta los términos. Deberás ingresar tu correo electrónico y crear una contraseña para tu nueva cuenta de MyDisney, la cual te permitirá acceder al contenido de ESPN Unlimited.

¿Cómo puedo ver ESPN Unlimited después de activarlo?

Una vez que hayas activado tu cuenta, podrás ver el contenido de ESPN Unlimited a través del sitio web o la aplicación de ESPN. Para verlo en línea, visita plus.espn.com, haz clic en “Login” e ingresa tus credenciales. Si prefieres usar la aplicación, descárgala en tu dispositivo, inicia sesión y selecciona el icono de ESPN Unlimited para empezar a ver tus programas favoritos.

Real Madrid recibe a RCD Mallorca este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC