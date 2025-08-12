Peñarol y Racing Club se enfrentarán este martes 12 de agosto de 2025 en un duelo electrizante por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, será el escenario de un partido que promete emociones intensas, con dos equipos históricos del fútbol sudamericano que buscan seguir en carrera por el título.

El encuentro está programado para las 19:30 (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y 21:30 (hora de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay). Ambas hinchadas esperan con ansias este choque, que podría definir gran parte de sus aspiraciones en el torneo.

Los fanáticos podrán seguir la transmisión EN VIVO a través de ESPN en TV y por Disney+ en streaming online, lo que permitirá disfrutar del partido desde cualquier dispositivo con acceso a internet. A continuación, te explicamos dónde y cómo verlo según la plataforma que elijas.

Peñarol y Racing se enfrentan en la Copa Libertadores 2025, con transmisión oficial por ESPN y streaming en Disney+. (Composición Mag / Befunky)

¿Dónde ver Peñarol vs. Racing EN VIVO?

El partido Peñarol vs. Racing por Copa Libertadores 2025 se podrá ver en TV por ESPN (o ESPN Premium en algunos países) y online vía Disney+, que desde junio de 2024 integra la señal deportiva de Star+.

En TV: ESPN estará disponible en gran parte de Sudamérica, con variaciones según la región.

ESPN estará disponible en gran parte de Sudamérica, con variaciones según la región. En streaming: Disney+ transmitirá el partido en su plan Premium, ofreciendo acceso desde televisores inteligentes, computadoras, tablets y smartphones.

Esta doble opción garantiza que los aficionados puedan disfrutar del encuentro ya sea desde casa, bares deportivos o en cualquier lugar con conexión estable a internet.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Peñarol vs. Racing?

Para seguir el partido Peñarol vs. Racing por ESPN EN VIVO en televisión, solo necesitas contar con un servicio de cable o satélite que incluya el canal en tu paquete:

Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay: disponible por ESPN o ESPN Premium.

disponible por ESPN o ESPN Premium. Chile: emisión por ESPN Premium a través de operadores como VTR, Claro y Movistar.

emisión por ESPN Premium a través de operadores como VTR, Claro y Movistar. Argentina: transmisión a través de Fox Sports, que cuenta con derechos locales para este encuentro.

Te recomendamos verificar el número de canal en la guía de tu proveedor para evitar inconvenientes minutos antes del inicio.

¿Cómo ver Disney+ online, Peñarol vs. Racing?

Si prefieres seguir el partido Peñarol vs. Racing por Disney+ EN VIVO, podrás hacerlo contratando el plan Disney+ Premium (o estándar en países donde esté disponible la señal de ESPN dentro de la plataforma).

Ingresa a tu cuenta de Disney+ desde la app o el sitio web oficial. Busca la sección de ESPN dentro de la interfaz. Selecciona la transmisión en directo de Peñarol vs. Racing y disfruta del partido.

Esta opción es ideal para quienes no cuentan con servicio de TV por cable, ya que permite ver el juego en múltiples dispositivos con calidad HD y audio en español.