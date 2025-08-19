La Copa Libertadores 2025 entra en una fase decisiva y uno de los duelos más esperados es el Racing vs. Peñarol. Este encuentro corresponde al partido de vuelta de los octavos de final, donde ambos equipos buscarán el pase a la siguiente ronda en un choque cargado de historia y rivalidad continental.

Racing llega con la presión de remontar la derrota por 1-0 en Montevideo, mientras que Peñarol intentará dar el golpe fuera de casa y sellar su clasificación. La serie se mantiene abierta y cada detalle puede marcar la diferencia en un cruce que promete ser intenso hasta el final.

Para los fanáticos que no quieran perderse ninguna jugada, te contamos todos los detalles sobre cómo ver el partido EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium, tanto en TV como en streaming online.

Racing vs. Peñarol por ESPN EN VIVO. Se enfrentan por Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

¿Dónde ver Racing vs. Peñarol EN VIVO por Copa Libertadores 2025?

El duelo entre Racing y Peñarol será transmitido EN VIVO en ESPN para televisión por cable y en Disney+ Premium para streaming online. De esta manera, los aficionados podrán elegir entre verlo por TV tradicional o seguirlo desde cualquier dispositivo móvil, tablet o Smart TV.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO en TV y online?

Para acceder a ESPN, los usuarios deben contar con un plan de televisión por cable o satélite que incluya este canal deportivo. ESPN suele estar disponible en operadores como DirecTV, Claro, Movistar y otros proveedores regionales.

Además, muchos de estos servicios ofrecen acceso a la señal en vivo a través de sus propias plataformas digitales o apps oficiales, lo que permite mirar el partido desde una computadora, smartphone o Smart TV con la misma suscripción de TV.

¿Cómo ver Racing vs. Peñarol por Disney+ Premium?

El servicio de Disney+ Premium transmite todos los partidos de la Copa Libertadores 2025 en streaming online. Para verlo, basta con tener una suscripción activa y acceder a la aplicación en dispositivos compatibles como Smart TV, celulares, tablets o consolas de videojuegos.

Disney+ también permite descargar la app en sistemas como Android, iOS, Amazon Fire TV, Roku y Apple TV, ofreciendo la posibilidad de disfrutar el partido en cualquier momento y lugar, siempre con calidad HD y múltiples opciones de audio.