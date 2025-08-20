La Copa Libertadores 2025 entra en una fase decisiva y uno de los partidos más esperados es el River vs. Libertad. Este encuentro corresponde al duelo de vuelta de los octavos de final, donde ambos equipos buscarán el pase a la siguiente ronda en un choque con mucha historia y ambición continental.

River Plate llega con el respaldo de su gente en el Estadio Monumental de Núñez, tras un empate sin goles en Asunción que dejó la serie abierta. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo intentará hacer valer su localía para avanzar a los cuartos de final de la competición más importante de Sudamérica.

Por el lado de Libertad, el equipo paraguayo llega con confianza luego de mantener su arco en cero en casa. Con una defensa sólida y un plantel competitivo, el Gumarelo quiere dar la sorpresa en Buenos Aires y eliminar a uno de los máximos favoritos al título.

Para los fanáticos que no quieran perderse ninguna jugada, te contamos todos los detalles sobre cómo ver el partido EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium, tanto en TV como en streaming online.

Libertad visita a River en el Monumental en un partido decisivo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

¿Dónde ver River vs. Libertad EN VIVO por Copa Libertadores 2025?

El duelo entre River y Libertad será transmitido EN VIVO por ESPN en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Bolivia. Además, los aficionados podrán seguir el partido vía streaming a través de Disney+ Premium, que tiene los derechos oficiales de la Copa Libertadores 2025.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO en TV y online?

Para mirar el encuentro por ESPN, los usuarios deben contar con un plan de televisión por cable o satélite que incluya este canal deportivo. En la mayoría de los países de Latinoamérica, ESPN está disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Tigo y otros servicios regionales.

Muchos de estos proveedores también ofrecen acceso a la señal de ESPN en vivo a través de sus aplicaciones móviles o plataformas digitales. De esta manera, se puede seguir el partido en computadoras, tablets, smartphones o Smart TV con la misma suscripción de TV tradicional.

¿Cómo ver River vs. Libertad por Disney+ Premium?

El servicio de Disney+ Premium transmite todos los partidos de la Copa Libertadores 2025 en streaming online. Para disfrutar del River vs. Libertad, solo es necesario contar con una suscripción activa y acceder a la aplicación oficial.

La app de Disney+ se puede descargar en Smart TV, teléfonos Android y iOS, tablets, Amazon Fire TV, Roku, Apple TV y consolas de videojuegos, garantizando calidad HD y opciones de audio personalizadas. Además, ofrece la posibilidad de ver el encuentro en cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.