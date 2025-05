Los Minnesota Timberwolves tienen hoy, lunes 12 de mayo a las 10pm ET / 9pm CT / 8pm MT / 7pm PT, una oportunidad de oro para tomar una ventaja de 3-1 en la serie contra los Golden State Warriors en el esperado Juego 4 de la segunda ronda de los playoffs de la NBA 2025. ¿Quieres ver la transmisión del encuentro en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público de Latinoamérica estará a cargo de ESPN Sur y Disney Plus, mientras que el estadounidense podrá seguirlo en ESPN Plus (en idioma inglés) y ESPN Deportes (en español). Aquí te explicamos la formas de sintonizar la señal por streaming y cómo contratarlo.

Tras perder el primer partido, los ‘T-Wolves’ se han recuperado y han ganado los dos siguientes, demostrando su resistencia y determinación. A los retos de los ‘Dubs’ se suma la ausencia de su superestrella Stephen Curry, que ha estado de baja desde la primera mitad del primer partido debido a una distensión en los isquiotibiales, lo que ha afectado significativamente a su potencia ofensiva y a la dinámica general del equipo.

Aunque sigue habiendo un atisbo de esperanza para el posible regreso de Curry más adelante en la serie, parece cada vez más probable que los Warriors tengan que alargar el enfrentamiento al menos a seis partidos para ver a su líder de vuelta en la cancha. Este escenario supone una motivación extra para los Timberwolves, que sin duda quieren aprovechar la ausencia del base estadounidense y cerrar la serie en cinco partidos. Asegurar una ventaja de 3-1 esta noche les colocaría en una posición increíblemente ventajosa para avanzar a las Finales de la Conferencia Oeste.

En el decisivo tercer partido del sábado, los Timberwolves demostraron su fortaleza con una reñida victoria por cinco puntos, impulsada por la sobresaliente actuación de Anthony Edwards, que anotó 36 puntos, la mejor anotación de la serie. Por parte de los Warriors, Jimmy Butler dio un paso adelante en ataque, contribuyendo con unos impresionantes 33 puntos en 43 minutos de juego. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Butler, los Warriors se vieron superados por nueve puntos en el crucial último cuarto, poniendo de relieve el impacto de la ausencia del mejor jugador del sexteto de San Francisco en los momentos finales del partido y subrayando la capacidad de los de Minnesota para cerrar partidos ajustados.

¿Dónde ver ESPN Plus EN VIVO, Warriors vs. Timberwolves por Juego 4 de los Playoffs de NBA 2025 en Estados Unidos?

En los Estados Unidos, ESPN+ transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, entre otros. El costo de la suscripción mensual es de $11.99, mientras que la anual está $119.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN+ en Estados Unidos

PLANES DE ESPN+ PRECIO ESPN+ (Mensual) $11.99 ESPN+ (Anual) $119.99

ESPN+ con Hulu y Disney+

COMBOS DE ESPN+ PRECIO CARACTERÍSTICAS Paquete Disney Trío Basic (Mensual) $16.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Trío Premium (Mensual) $26.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN+ PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV PARA VER UFC PRECIO Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Plus en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Warriors vs. Timberwolves por Juego 4 de los Playoffs de la NBA 2025?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí podrás seguir el partido entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves por el Juego 4 de las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA 2025.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO? Precios por país

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

PAÍSES DISNEY PLAN ESTÁNDAR DISNEY PLAN PREMIUM México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

Stephen Curry y los Warriors buscan empatar la serie ante Timberwolves en el Juego 4 de los Playoffs NBA 2025. Consulta horario y canal para ver el partido en vivo por TV. | Crédito: Canva / Composición Mag ×

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Cómo y dónde ver Warriors vs. Timberwolves por Juego 4 de Playoffs 2025

Fecha: Lunes, 12 de mayo de 2025

Lunes, 12 de mayo de 2025 Lugar: Chase Center en San Francisco, California

Chase Center en San Francisco, California Hora: 22:00 ET / 21:00 CT / 20:00 MT / 19:00 PT

22:00 ET / 21:00 CT / 20:00 MT / 19:00 PT Canal TV: ABC y ESPN

ABC y ESPN Streaming: FuboTV y NBA League Pass