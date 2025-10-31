La Serie Mundial MLB 2025 entra en su momento decisivo este viernes 31 de octubre, con el Juego 6 entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers, un enfrentamiento que puede coronar al nuevo campeón de las Grandes Ligas.

Los fanáticos del béisbol en México, Estados Unidos y Latinoamérica podrán seguir el partido EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium, además de otras plataformas oficiales de transmisión online.

A continuación, te contamos a qué hora inicia el partido y cómo verlo online desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ver EN VIVO el Juego 6 de la Serie Mundial 2025 por ESPN?

El Juego 6 entre Blue Jays y Dodgers podrá verse EN VIVO y sin interrupciones a través de ESPN, señal que contará con narración exclusiva en español y análisis del equipo especializado en Grandes Ligas.

Los fanáticos también podrán seguirlo en Disney+ Premium, que transmitirá simultáneamente el encuentro en streaming HD, ideal para verlo desde Smart TV, laptop, tableta o celular.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si no tienes televisión por cable, puedes acceder a ESPN de manera online mediante diferentes servicios de streaming que ofrecen pruebas gratuitas, como FuboTV, Hulu + Live TV o YouTube TV (disponibles en EE. UU.). Estas plataformas incluyen la señal de ESPN en vivo, lo que permite seguir la Serie Mundial sin costo durante el período de prueba.

¿Cuánto cuesta ver la Serie Mundial 2025 por ESPN y Disney+?

Disney+ (México y LATAM) : la suscripción mensual cuesta alrededor de $179 MXN , e incluye el contenido deportivo de ESPN.

: la suscripción mensual cuesta alrededor de , e incluye el contenido deportivo de ESPN. ESPN+ (EE. UU.) : disponible por $10.99 USD al mes , con acceso completo a eventos en vivo, repeticiones y análisis exclusivos.

: disponible por , con acceso completo a eventos en vivo, repeticiones y análisis exclusivos. MLB.TV: ofrece el juego en streaming para usuarios internacionales, con paquetes desde $24.99 USD por partido o acceso completo a la postemporada.

¿A qué hora juega Blue Jays vs. Dodgers por el Juego 6 de la Serie Mundial MLB 2025?

El encuentro se disputará este viernes 31 de octubre en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, con un ambiente especial por coincidir con la noche de Halloween.Toronto, que lidera la serie por 3-2, tiene la oportunidad de asegurar su primer campeonato desde 1993 frente a su afición.

Horarios del partido:

México: 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos (ET): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (PT): 17:00 horas

17:00 horas Canadá: 21:00 horas

Previa Dodgers vs. Blue Jays por Serie Mundial. (VIDEO: FOX)