El FC Barcelona de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha quiere mantenerse en la cima de la tabla cuando visite a su similar del Levante UD este sábado 23 de agosto, a partir de las 3:30 pm ET (12:30 pm PT), en el Estadio Ciudad de Valencia por la fecha 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público estadounidense estará disponible a través de ESPN Plus (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español), mientras que en Sudamérica se podrá seguir por la señal de DIRECTV Sports.

¿Cómo ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante UD en idioma español desde Estados Unidos?

Si deseas ver el juego entre Barcelona y Levante UD por LaLiga 2025-26 con narración y comentarios en idioma español, la señal de ESPN Deportes estará disponible en los Estados Unidos. Podrás encontrarla en los canales 206 SD y 1206 HD de DIRECTV, 602 SD y 1602 JD de U-Verso, y 140 de Dish Network. ¿Prefieres streaming? También puedes seguir toda la programación de ESPN a través de FuboTV, siempre que seas cliente del servicio.

¿Dónde ver ESPN Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante UD en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona - Levante UD en inglés, ESPN+ (ESPN Plus) es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN+ transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, entre otros. El costo de la suscripción mensual es de $11.99, mientras que la anual está $119.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN+ en Estados Unidos

Planes ESPN+ Precio ESPN+ (Mensual) $11.99 ESPN+ (Anual) $119.99

ESPN+ con Hulu y Disney+

Combos de ESPN+ Precio Características Paquete Disney Trío Basic (Mensual) $16.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Trío Premium (Mensual) $26.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN+ PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Plus en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.

Horario, TV y dónde ver el FC Barcelona vs. Levante UD en vivo por LaLiga 2025

Fecha : Sábado 23 de agosto de 2025

: Sábado 23 de agosto de 2025 Partido : FC Barcelona vs. Levante UD

: FC Barcelona vs. Levante UD Hora : 3:30 pm ET / 12:30 pm PT (USA); 14:30 (PER/COL/ECU); 16:30 (ARG/CHI)

: 3:30 pm ET / 12:30 pm PT (USA); 14:30 (PER/COL/ECU); 16:30 (ARG/CHI) Canal : ESPN (Latinoamérica) / ESPN Plus (Estados Unidos)

: ESPN (Latinoamérica) / ESPN Plus (Estados Unidos) Streaming : Disney+, ESPN+

: Disney+, ESPN+ Estadio: Estadio Ciudad de Valencia, Valencia (España)