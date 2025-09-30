Con el pase a semifinales en la mira, Motagua regresa a su fortaleza de Tegucigalpa con la ventaja mínima del 1-0 obtenida en Alajuela y el empuje de su afición para intentar sentenciar una serie que promete alta intensidad; LDA Alajuelense, obligado a remontar, llega decidido a imponer ritmo y jerarquía en el Estadio Nacional Chelato Uclés este martes 30 de septiembre (20:00 horas de Tegucigalpa y San José; 10 pm ET / 7 pm PT) , en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, un duelo donde cada pelota dividida puede torcer el destino de ambos.

Los aficionados en Costa Rica y Honduras podrán seguir la acción en sus Smart TV, computadoras, tablets o teléfonos móviles, con transmisión en vivo por ESPN y streaming en Disney Plus Premium. A continuación, te compartimos los detalles sobre canales y planes de suscripción.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Motagua vs. LDA Alajuelense por Copa Centroamericana 2025?

ESPN en Honduras

En Honduras, se encuentra en los canales 301 SD y 652 HD de Claro TV, además de los canales 302 y 1 de Tigo Star.

ESPN en Costa Rica

ESPN está disponible en el canal 504 de Kölbi, en los canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star, en los canales 20 SD y 105 HD de Cabletica, y en los canales 46 SD y 226 HD de Telecable.

¿Cómo ver Disney Plus Premium EN VIVO, Motagua vs. LDA Alajuelense por Copa Centroamericana 2025?

Estos son los precios y los planes disponibles en Honduras y Costa Rica del servicio streaming de Disney Plus Premium para poder ver el duelo entre Motagua y LDA Alajuelense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Precio de Disney Plus Premium en Honduras

Plan Estándar: 6.59 dólares/mes

Plan Premium: 7.99 dólares/mes

Precio de Disney Plus Premium en Costa Rica

Plan Estándar: 13.46 dólares/mes

Plan Premium: 17.99 dólares/mes

