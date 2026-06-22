DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para mirar el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 22/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para mirar el partido Argentina vs. Austria hoy por la Jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El Mundial 2026 le presenta a Argentina una oportunidad que va mucho más allá de sumar tres puntos. Este domingo 22 de junio, en el imponente AT&T Stadium de Arlington, la vigente campeona del mundo se medirá ante Austria con la posibilidad de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final y, al mismo tiempo, acompañar a Lionel Messi en otra jornada que podría quedar grabada en la historia del torneo. El encuentro comenzará a la 1:00 p.m. ET (12:00 horas en Bogotá, Lima y Quito; 14:00 en Buenos Aires) y concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.

La Albiceleste aterriza en la segunda fecha del Grupo J envuelta en un clima de confianza tras el sólido triunfo conseguido frente a Argelia. El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar la personalidad competitiva que lo convirtió en campeón del mundo y de América, apoyado en una columna vertebral que combina experiencia, talento y carácter. Messi sigue siendo el gran faro, pero a su alrededor aparecen nombres decisivos como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, futbolistas llamados a sostener la candidatura argentina en suelo estadounidense.

Austria, sin embargo, promete una resistencia de alto nivel. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick inició su recorrido mundialista con una victoria convincente sobre Jordania y llega a Texas decidido a desafiar a uno de los máximos favoritos al título. El duelo reúne dos selecciones que comenzaron ganando y que entienden que una nueva victoria puede cambiar por completo el panorama del grupo.

Para los aficionados de Latinoamérica, la cobertura estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium, plataformas que desplegarán una programación especial con análisis, reportajes, previas y toda la emoción de un partido que puede marcar el rumbo del Grupo J. Porque cuando Argentina salte al campo en Arlington, no solo estará en juego la clasificación: también se pondrá a prueba el sueño de seguir construyendo una era que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir toda la cobertura del partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Si prefieres ver el encuentro vía streaming, necesitarás una suscripción activa a Disney+ Premium.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 y estará disponible en diversos operadores de televisión por suscripción de América Latina. Asimismo, el contenido también podrá visualizarse mediante Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Cómo ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además del partido entre Argentina y Austria, los suscriptores tendrán acceso a programación especial, análisis táctico, entrevistas, repeticiones y cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Domingo 22 de junio de 2026
  • Partido: Argentina vs. Austria
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo J)
  • Hora: 1:00 p.m. ET / 10:00 a.m. PT (Estados Unidos)
  • México, Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 12:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay y Paraguay: 2:00 p.m.
  • Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: AT&T Stadium
  • Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos

Argentina y Austria protagonizan uno de los partidos más importantes de la segunda fecha del Grupo J. Mientras la Albiceleste busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y acercar a Messi a nuevos récords históricos, los austríacos intentarán dar el golpe frente al vigente campeón del mundo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, Argentina vs. Austria EN DIRECTO y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde Arlington.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC