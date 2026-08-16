Jairo Rúa
Jairo Rúa

Arsenal y Manchester City se medirán este domingo 16 de agosto en el Principality Stadium de Cardiff por la Community Shield, el tradicional partido que marca el inicio oficial de la temporada inglesa. El encuentro comenzará a las 11:00 en Argentina y Uruguay, 10:00 en Chile y 09:00 en Perú, Colombia y Ecuador. En Sudamérica, el partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través del Plan Premium de Disney+. Revisa a continuación dónde ver el juego por TV y streaming online, según el país en el que te encuentres.

CARDIFF (GALES), 16/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Arsenal FC vs. Manchester City EN VIVO ONLINEN EN DIRECTO hoy por la final de la Community Shield 2026 en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. FOTO DE GLYN KIRK PARA AFP
CARDIFF (GALES), 16/08/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Arsenal FC vs. Manchester City EN VIVO ONLINEN EN DIRECTO hoy por la final de la Community Shield 2026 en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. FOTO DE GLYN KIRK PARA AFP
/ GLYN KIRK

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield?

Arsenal vs. Manchester City se juega el domingo 16 de agosto por la Community Shield, en el Principality Stadium de Cardiff. La señal de ESPN está confirmada para Estados Unidos; en Sudamérica, la emisión oficial informada es por Disney+ Plan Premium, plataforma que integra contenidos de ESPN.

País o regiónHora localCómo verloSeñal / plataforma ESPN
Estados Unidos (Este)9:55 a. m.TV y streamingESPN, ESPN Deportes y ESPN+; disponible en inglés y español.
Estados Unidos (Centro)8:55 a. m.TV y streamingESPN, ESPN Deportes y ESPN+.
Estados Unidos (Montaña)7:55 a. m.TV y streamingESPN, ESPN Deportes y ESPN+.
Estados Unidos (Pacífico)6:55 a. m.TV y streamingESPN, ESPN Deportes y ESPN+.
Argentina11:00 a. m.StreamingDisney+ Plan Premium.
Uruguay11:00 a. m.StreamingDisney+ Plan Premium.
Chile10:00 a. m.StreamingDisney+ Plan Premium.
Perú9:00 a. m.StreamingDisney+ Plan Premium.
Colombia9:00 a. m.StreamingDisney+ Plan Premium.
Ecuador9:00 a. m.StreamingDisney+ Plan Premium.
Reino Unido3:00 p. m.TV y streamingNo se emite por ESPN: TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate, Prime Video, HBO Max y NOW TV, según el proveedor contratado.

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Arsenal - Manchester City por la final de la Community Shield. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

PaísesDisney Plus Premium (Mensual)Disney Plus Premium (Anual)
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

En Estados Unidos, el encuentro tendrá cobertura directa dentro del ecosistema ESPN: irá por ESPN y ESPN Deportes, con acceso por ESPN+. La programación de ESPN lo lista a las 9:55 a. m. en horario del Este, con opciones de transmisión en inglés y español.

Para los aficionados de Sudamérica, ESPN Deportes informa que la vía oficial de acceso es Disney+ en su Plan Premium. El inicio está previsto para las 9:00 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 10:00 a. m. en Chile; y a las 11:00 a. m. en Argentina y Uruguay.

En el Reino Unido, sede televisiva natural de la Community Shield, ESPN no posee la transmisión: el partido comenzará a las 3:00 p. m. y podrá seguirse a través de TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate, Prime Video, HBO Max o NOW TV, siempre con una suscripción compatible.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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