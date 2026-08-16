Arsenal y Manchester City se medirán este domingo 16 de agosto en el Principality Stadium de Cardiff por la Community Shield, el tradicional partido que marca el inicio oficial de la temporada inglesa. El encuentro comenzará a las 11:00 en Argentina y Uruguay, 10:00 en Chile y 09:00 en Perú, Colombia y Ecuador. En Sudamérica, el partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través del Plan Premium de Disney+. Revisa a continuación dónde ver el juego por TV y streaming online, según el país en el que te encuentres.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield?
Arsenal vs. Manchester City se juega el domingo 16 de agosto por la Community Shield, en el Principality Stadium de Cardiff. La señal de ESPN está confirmada para Estados Unidos; en Sudamérica, la emisión oficial informada es por Disney+ Plan Premium, plataforma que integra contenidos de ESPN.
|País o región
|Hora local
|Cómo verlo
|Señal / plataforma ESPN
|Estados Unidos (Este)
|9:55 a. m.
|TV y streaming
|ESPN, ESPN Deportes y ESPN+; disponible en inglés y español.
|Estados Unidos (Centro)
|8:55 a. m.
|TV y streaming
|ESPN, ESPN Deportes y ESPN+.
|Estados Unidos (Montaña)
|7:55 a. m.
|TV y streaming
|ESPN, ESPN Deportes y ESPN+.
|Estados Unidos (Pacífico)
|6:55 a. m.
|TV y streaming
|ESPN, ESPN Deportes y ESPN+.
|Argentina
|11:00 a. m.
|Streaming
|Disney+ Plan Premium.
|Uruguay
|11:00 a. m.
|Streaming
|Disney+ Plan Premium.
|Chile
|10:00 a. m.
|Streaming
|Disney+ Plan Premium.
|Perú
|9:00 a. m.
|Streaming
|Disney+ Plan Premium.
|Colombia
|9:00 a. m.
|Streaming
|Disney+ Plan Premium.
|Ecuador
|9:00 a. m.
|Streaming
|Disney+ Plan Premium.
|Reino Unido
|3:00 p. m.
|TV y streaming
|No se emite por ESPN: TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate, Prime Video, HBO Max y NOW TV, según el proveedor contratado.
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
|Disney Plus
|México
|SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield
Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:
|Países
|Disney Plus Premium (Mensual)
|Disney Plus Premium (Anual)
|Argentina
|$18.399 ARS
|$154.499 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|$119.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|COP $418.900
|Ecuador
|USD $11.99
|USD $125.99
|Perú
|PEN 34.90
|PEN 577.90
|México
|$319 MXN
|$2679 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|USD $249.99
|Venezuela
|USD $16.99
|USD $141.99
|Paraguay
|USD $16.99
|USD $141.99
|Bolivia
|USD $16.99
|USD $141.99
En Estados Unidos, el encuentro tendrá cobertura directa dentro del ecosistema ESPN: irá por ESPN y ESPN Deportes, con acceso por ESPN+. La programación de ESPN lo lista a las 9:55 a. m. en horario del Este, con opciones de transmisión en inglés y español.
Para los aficionados de Sudamérica, ESPN Deportes informa que la vía oficial de acceso es Disney+ en su Plan Premium. El inicio está previsto para las 9:00 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 10:00 a. m. en Chile; y a las 11:00 a. m. en Argentina y Uruguay.
En el Reino Unido, sede televisiva natural de la Community Shield, ESPN no posee la transmisión: el partido comenzará a las 3:00 p. m. y podrá seguirse a través de TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate, Prime Video, HBO Max o NOW TV, siempre con una suscripción compatible.