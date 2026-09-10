Este jueves 10 de septiembre, Bayern Múnich recibirá a Bodo/Glimt en el Allianz Arena, Múnich, Alemania, por la primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El compromiso está pactado para empezar a las 14:00 horas en Colombia, Ecuador y Perú, 15:00 horas de Bolivia y Venezuela y 16:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y la transmisión estará a cargo de ESPN y por streaming en Disney Plus.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Aquí puedes disfrutar del partido entre Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la UEFA Champions League 2026-27.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Además de algunos países de Centroamérica. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver en vivo el Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Fecha : Jueves 10 de septiembre 2026

: Jueves 10 de septiembre 2026 Partido : Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt, por la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27.

: Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt, por la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27. Hora : 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

: 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canal en Latinoamérica : ESPN

: ESPN Streaming : Disney Plus

: Disney Plus Estadio: Allianz Arena