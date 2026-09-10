MÚNICH, ALEMANIA , 10-09-2026.- ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO el partido Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la UEFA Champions League desde Allianz Arena. FOTO: X de Bayern Múnich.
MÚNICH, ALEMANIA , 10-09-2026.- ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO el partido Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la UEFA Champions League desde Allianz Arena. FOTO: X de Bayern Múnich.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Este jueves 10 de septiembre, Bayern Múnich recibirá a Bodo/Glimt en el Allianz Arena, Múnich, Alemania, por la primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El compromiso está pactado para empezar a las 14:00 horas en Colombia, Ecuador y Perú, 15:00 horas de Bolivia y Venezuela y 16:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y la transmisión estará a cargo de ESPN y por streaming en Disney Plus.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Aquí puedes disfrutar del partido entre Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la UEFA Champions League 2026-27.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League 2026-27? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

PaísesDisney Plus Premium (Mensual)Disney Plus Premium (Anual)
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Además de algunos países de Centroamérica. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
  • Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
  • Reproducción simultánea en dos dispositivos
  • Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
  • Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
  • Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver en vivo el Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por la Champions League

  • Fecha: Jueves 10 de septiembre 2026
  • Partido: Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt, por la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27.
  • Hora: 14:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)
  • Canal en Latinoamérica: ESPN
  • Streaming: Disney Plus
  • Estadio: Allianz Arena
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC