Cartaginés y CD Olimpia se enfrentarán en uno de los choques más esperados de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. El partido tendrá lugar este jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas (hora local de San José y Tegucigalpa) en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich, ubicado en Cartago, Costa Rica. Los aficionados en Costa Rica y Honduras podrán seguir la acción en sus Smart TV, computadoras, tablets o teléfonos móviles, con transmisión en vivo por ESPN y streaming en Disney Plus Premium. A continuación, te compartimos los detalles sobre canales y planes de suscripción.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Cartaginés vs. CD Olimpia por Copa Centroamericana 2025?

ESPN en Costa Rica

ESPN está disponible en el canal 504 de Kölbi, en los canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star, en los canales 20 SD y 105 HD de Cabletica, y en los canales 46 SD y 226 HD de Telecable.

Canal 504 de Kölbi

Canales 302 SD y 718 HD de Tigo Star

Canales 20 SD y 105 HD de Cabletica

Canales 46 SD y 226 HD de Telecable

ESPN en Honduras

En Honduras, se encuentra en los canales 301 SD y 652 HD de Claro TV, además de los canales 302 y 1 de Tigo Star.

Canales 301 SD y 652 HD de Claro TV

Canales 302 y 1 de Tigo Star

¿Cómo ver Disney Plus Premium EN VIVO, LDA Cartaginés vs. CD Olimpia por Copa Centroamericana 2025?

Estos son los precios y los planes disponibles en Costa Rica y Honduras del servicio streaming de Disney Plus Premium para poder ver el duelo entre Cartaginés y CD Olimpia por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Precio de Disney Plus Premium en Costa Rica

Plan Estándar: 13.46 dólares/mes

Plan Premium: 17.99 dólares/mes

Precio de Disney Plus Premium en Honduras

Plan Estándar: 6.59 dólares/mes

Plan Premium: 7.99 dólares/mes

Horario, TV y dónde ver en vivo Cartaginés y CD Olimpia por Copa Centroamericana 2025

Fecha : Jueves 25 de septiembre 2025

: Jueves 25 de septiembre 2025 Partido : Cartaginés vs. CD Olimpia, por cuartos de final de Copa Centroamericana 2025

: Cartaginés vs. CD Olimpia, por cuartos de final de Copa Centroamericana 2025 Horario : 20:00 horas de San José y Tegucigalpa; 10 pm ET / 7 pm PT

: 20:00 horas de San José y Tegucigalpa; 10 pm ET / 7 pm PT Canal : ESPN | Streaming: Disney Plus Premium

: ESPN | Streaming: Disney Plus Premium Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich de Cartago, Costa Rica