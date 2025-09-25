El FC Barcelona visita al Real Oviedo en un duelo cargado de historia y expectativa por la Jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26. El balón rodará a las 3:30 pm ET (12:30 pm PT) en el imponente Estadio Carlos Tartiere, donde la pasión asturiana se pondrá a prueba frente a la jerarquía azulgrana en una noche que promete emociones intensas y fútbol de alto voltaje. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público estadounidense estará disponible a través de ESPN Plus (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español), mientras que en Sudamérica se podrá seguir por la señal de DIRECTV Sports.

¿Cómo ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga 2025?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Dónde ver ESPN Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante UD en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona - Real Oviedo en inglés, ESPN+ (ESPN Plus) es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN+ transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, entre otros. El costo de la suscripción mensual es de $11.99, mientras que la anual está $119.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN+ en Estados Unidos

Planes ESPN+ Precio ESPN+ (Mensual) $11.99 ESPN+ (Anual) $119.99

ESPN+ con Hulu y Disney+

Combos de ESPN+ Precio Características Paquete Disney Trío Basic (Mensual) $16.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Trío Premium (Mensual) $26.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN+ PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Plus en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.

Horario, TV y dónde ver el FC Barcelona vs. Real Oviedo en vivo por LaLiga 2025

Fecha : Jueves 25 de septiembre de 2025

: Jueves 25 de septiembre de 2025 Partido : FC Barcelona vs. Real Oviedo, por la Jornada 6 de LaLiga 2025

: FC Barcelona vs. Real Oviedo, por la Jornada 6 de LaLiga 2025 Hora : 3:30 pm ET / 12:30 pm PT (USA); 14:30 (PER/COL/ECU); 16:30 (ARG/CHI)

: 3:30 pm ET / 12:30 pm PT (USA); 14:30 (PER/COL/ECU); 16:30 (ARG/CHI) Canal : ESPN (Latinoamérica) / ESPN Plus (Estados Unidos)

: ESPN (Latinoamérica) / ESPN Plus (Estados Unidos) Streaming : Disney+, ESPN+

: Disney+, ESPN+ Estadio: Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, Asturias (España)