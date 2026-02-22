Con la necesidad de levantarse tras la sorpresiva derrota ante el Girona, que le costó la cima de la tabla de posiciones, el FC Barcelona de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha buscará reencontrarse con la victoria cuando reciba al Levante en el Spotify Camp Nou. El partido se disputará este domingo 22 de febrero a las 12:15 horas de Buenos Aires (10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT; 16:15 del horario peninsular), por la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26. ¿Quieres ver el duelo del fútbol español en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido para el público de Estados Unidos y Sudamérica estará a cargo de ESPN Sur, Disney Plus Premium, ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español).
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante por LaLiga EA Sports 2025-26?
En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.
- Canal 466 de DIRECTV
- Canal 854 de Dish Network
- Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T
ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.
¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante en los Estados Unidos?
En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona — Levante por la fecha 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.
ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.
Precio de ESPN Select en Estados Unidos
|Planes ESPN Select (antes ESPN Plus)
|Precio
|ESPN Select (Mensual)
|$12.99
|ESPN Select (Anual)
|$129.99
ESPN Select con Hulu y Disney+
|Combos de ESPN Select
|Precio
|Características
|ESPN Select Bundle
|$19.99
|Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
|ESPN Select Bundle Premium
|$29.99
|Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
|Paquete Disney Legacy
|$18.99
|Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?
- iPhones de Apple
- iPads de Apple
- Teléfonos Android
- Tabletas Android
- Tabletas Amazon Fire
- Amazon Fire TV
- Dispositivos Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Televisión Cox Contour
- Reproductor de streaming Contour
- Televisores inteligentes LG
- Estación de juegos
- Roku
- Televisores inteligentes Samsung Tizen
- Xbox
- Decodificador Xfinity Flex y X1 TV
- Xumo TV y decodificador XiOne
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante por LaLiga EA Sports 2025-26?
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre FC Barcelona y Levante por la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26.
Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.
|Países
|ESPN Latinoamérica
|Streaming
|Argentina
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49
|Disney Plus
|México
|SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD
|Disney Plus
|Venezuela
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD
|Disney Plus
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante por LaLiga EA Sports 2025-26?
ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD)
|Disney Plus
|Chile
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD)
|Disney Plus
|Colombia
|DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D)
|Disney Plus
|Ecuador
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD)
|Disney Plus
|Perú
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD)
|Disney Plus
|Uruguay
|DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD)
|Disney Plus
|Venezuela
|Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39)
|Disney Plus
|Paraguay
|Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD)
|Disney Plus
|Bolivia
|Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD)
|Disney Plus
|México
|Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD)
|Disney Plus
|República Dominicana
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD)
|Disney Plus
|Honduras
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|Guatemala
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|El Salvador
|Sky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|Nicaragua
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD)
|Disney Plus
|Guatemala
|Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)
|Disney Plus
|Costa Rica
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155)
|Disney Plus
|Panamá
|Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD)
|Disney Plus
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, FC Barcelona vs. Levante por LaLiga EA Sports 2025-26? Precios por país
Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:
|Países
|Disney Plus Premium (Mensual)
|Disney Plus Premium (Anual)
|Argentina
|$18.399 ARS
|$154.499 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|$119.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|COP $418.900
|Ecuador
|USD $11.99
|USD $125.99
|Perú
|PEN 34.90
|PEN 577.90
|México
|$319 MXN
|$2679 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|USD $249.99
|Venezuela
|USD $16.99
|USD $141.99
|Paraguay
|USD $16.99
|USD $141.99
|Bolivia
|USD $16.99
|USD $141.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
- Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
- Reproducción simultánea en dos dispositivos
- Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos
Horario, TV y dónde ver en vivo el FC Barcelona — Levante por LaLiga EA Sports 2025-26
- Fecha: Domingo 22 de febrero 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Levante, por la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26
- Hora: 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT (USA); 10:15 (PER/COL/ECU); 12:15 (ARG/CHI)
- Canal en Estados Unidos: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)
- Streaming: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App
- Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España