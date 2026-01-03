El derbi catalán entre FC Barcelona y RCD Espanyol por la Jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 se juega este s ábado 3 de enero (3 p.m. ET / 12 p.m. PT en Estados Unidos) en el RCDE Stadium, con todas las miradas puestas en la irrupción estelar de Lamine Yamal. Será el primer gran examen del año para el líder del torneo, que llega impulsado por el talento del joven extremo, ya convertido en la gran figura ofensiva azulgrana. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público de Estados Unidos y Sudamérica estará a cargo de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español).

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. RCD Espanyol por LaLiga EA Sports 2025-26?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. RCD Espanyol en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona — RCD Espanyol por LaLiga EA Sports 2025-26 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Horario, TV y dónde ver en vivo el FC Barcelona vs. RCD Espanyol por LaLiga EA Sports 2025-26

Fecha : Sábado 3 de enero de 2026

: Sábado 3 de enero de 2026 Partido : FC Barcelona vs. RCD Espanyol, por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-26

: FC Barcelona vs. RCD Espanyol, por la fecha 19 de LaLiga EA Sports 2025-26 Hora : 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI)

: 3 p.m. ET / 12 p.m. PT (USA); 15:00 (PER/COL/ECU); 16:00 (ARG/CHI) Canal en Estados Unidos : ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Sur, ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App

: Disney Plus, ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App RCD Stadium de Barcelona, Cataluña (España)